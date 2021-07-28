В СИЗО оккупированного Симферополя незаконно удерживают крымского татарина и активиста Яшара Шихаметова. Украинскому политзаключенному требуется срочное медицинское обследование и лечение, ведь у него ухудшилось состояние здоровья.
Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
— У него обострились проблемы с сердцем, печенью и желудком. На фоне хронической гипертонии Яшар постоянно страдает от сильных болей в почках, — объяснила Денисова.
По словам омбудсмена, в июне этого года активисту должны были провести обследование в специализированном медучреждении, однако этого так и не произошло.
Как отметила Денисова, администрация СИЗО всячески игнорирует заявления Яшара о предоставлении медицинской помощи.
Омбудсмен подчеркнула, что это является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
— Такое нарушение приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, — отметила она.
Поэтому Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Она требует немедленно обеспечить Шихаметову медобследование и оказать необходимую помощь.
Кроме того, Денисова призвала международное сообщество отреагировать на соответствующие нарушения прав Яшара Шихаметова и принять все возможные меры.
17 февраля 2021 года на территории временно оккупированного Крыма арестовали шестерых активистов по подозрению в “участии в организации Хизб ут-Тахрир”.
В числе задержанных: Азамат Эюпов, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов.
Ялкабова и Эюпова подозревали в якобы организации террористической организации, а Сейдаметова, Ибрагимова, Федорова и Шихаметова — в участии в террористической организации.
Источник: Людмила Денисова
Фото: Людмила Денисова