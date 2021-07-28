В СИЗО оккупированного Симферополя незаконно удерживают крымского татарина и активиста Яшара Шихаметова. Украинскому политзаключенному требуется срочное медицинское обследование и лечение, ведь у него ухудшилось состояние здоровья.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

— У него обострились проблемы с сердцем, печенью и желудком. На фоне хронической гипертонии Яшар постоянно страдает от сильных болей в почках, — объяснила Денисова.

По словам омбудсмена, в июне этого года активисту должны были провести обследование в специализированном медучреждении, однако этого так и не произошло.

Как отметила Денисова, администрация СИЗО всячески игнорирует заявления Яшара о предоставлении медицинской помощи.

Омбудсмен подчеркнула, что это является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

— Такое нарушение приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, — отметила она.

Поэтому Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Она требует немедленно обеспечить Шихаметову медобследование и оказать необходимую помощь.

Кроме того, Денисова призвала международное сообщество отреагировать на соответствующие нарушения прав Яшара Шихаметова и принять все возможные меры.

17 февраля 2021 года на территории временно оккупированного Крыма арестовали шестерых активистов по подозрению в “участии в организации Хизб ут-Тахрир”.

В числе задержанных: Азамат Эюпов, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов.

Ялкабова и Эюпова подозревали в якобы организации террористической организации, а Сейдаметова, Ибрагимова, Федорова и Шихаметова — в участии в террористической организации.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова