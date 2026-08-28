Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф на этой неделе тайно посетил Москву, где провел встречу с директором ФСБ Александром Бортниковым. В ходе переговоров руководитель американской разведки рассказал российской стороне свою пессимистическую оценку перспектив РФ в войне против Украины и призвал Москву перейти к серьезным переговорам.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Что Рэтклифф сказал россиянам

По информации издания, глава ЦРУ представил Бортникову картину, существенно отличающуюся от оптимистических оценок, которые советники Путина могут передавать ему. В то же время Рэтклифф не угрожал России конкретными последствиями, если Москва откажется прекращать войну.

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Рэтклифф отметил значительные российские потери, замедление продвижения армии РФ и ухудшение военно-экономических перспектив России. На этом фоне он призвал российское руководство не затягивать войну и начать серьезные переговоры по ее прекращению.

Американские разведчики уже долго ставят под сомнение то, насколько объективную информацию о ходе войны получает Владимир Путин от собственного окружения. По словам источников NYT, в Вашингтоне надеются, что российский президент, в прошлом сам работавший в разведке, может прислушаться к оценке, полученной непосредственно от американской стороны.

Российское продвижение замедлилось

Как отмечает NYT, в течение значительной части прошлого года президент США Дональд Трамп и некоторые его советники предполагали, что Россия, в конечном счете, сможет победить Украину благодаря преимуществу численности войск и наличию ядерного арсенала.

Однако ситуация на фронте, по оценке американской разведки, не подтверждает простой сценарий российской победы. Российские войска несут значительные потери, а их продвижение существенно замедлилось. В то же время Украина продолжает сопротивляться и наносить удары по целям вглубь территории РФ.

Европейские дипломаты считают, что зимой может появиться более благоприятное окно для достижения договоренностей между Россией и Украиной.

Одним из факторов они называют замедление российского продвижения. В то же время Украина сохраняет способность наносить мощные удары вглубь территории РФ, создавая дополнительное давление на российское руководство.

Сам визит Рэтклиффа стал одним из самых заметных контактов между американскими и российскими представителями за последнее время. Кремль подтвердил, что глава ЦРУ встречался с российскими представителями разведки, но не с Владимиром Путиным. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российского президента проинформировали о результатах переговоров.

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