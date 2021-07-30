МЗС рекомендує українцям не їздити до деяких регіонів Туреччини через пожежі

Третій день поспіль вирують лісові пожежі у Туреччині. Внаслідок цього Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматись від поїздок до турецьких регіонів на Середземноморському узбережжі, які охопив вогонь.

Як повідомляють у прес-службі МЗС, 28 липня через аномально високу температуру повітря були спровоковані та розповсюдились лісові пожежі у південно-західних регіонах Туреччини.

У відомстві також зазначили, що у тих регіонах висока концентрація туристичних об’єктів. Зокрема, це провінції Анталія, Адана, Мерсін та Мугла.

– Вони є популярними напрямками для відпочинку українських туристів, – наголосили в МЗС.

Також зауважили, що є жертви серед місцевого населення. Окрім того, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармарис тощо.

– Із урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів, – закликають у відомстві.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС радить звертатися на гарячі лінії консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.

Внаслідок масштабних пожеж у Туреччині загинули чотири людини, постраждали – понад 180.

Лісові пожежі у країні розпочалися 28 липня поблизу містечка Манавґат.

За попередніми даними, їх спричинила сильна спека. У країні кілька днів поспіль спостерігається температура +50.

Детальніше про пожежі в Туреччині читайте у матеріалі.