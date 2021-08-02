Работа станочника в Украине: какая зарплата, спрос и критерии

Работа станочника в Украине — необходима и ценна. Ведь изготовленные из дерева посуда, орудия труда, игрушки и другие предметы потребления не теряют своей актуальности и всегда в тренде.

Где можно получить образование станочника, кому противопоказана эта работа и какой спрос в Украине — читайте в материале.

Почему работа столяром популярна в Украине

Работа столяром или станочником деревообрабатывающих станков популярна в Украине из-за территориального расположения страны и ресурсов.

В Украине леса занимают почти 10,4 млн га (15,9% от общей площади территории). Поэтому деревообрабатывающая промышленность является одной из ведущих, что приносит государству ежегодно миллионные прибыли.

В современных условиях практически ни одна другая область не может обойтись без применения изделий из древесины.

Несмотря на быстрые темпы технического процесса и тенденции к замене древестины другими материалами, потребность в ней не исчезает, а наоборот, увеличивает свои обороты и сферы использования.

Все чаще снова можно увидеть детские деревянные игрушки, мебель, элементы декора и даже такие необычные вещи, как карта мира, чехол на телефон, фотоальбом.

Какая сфера больше всего нуждается в станочниках

Ни одна деревянная вещь не может быть изготовлена ​​без участия человека, чья профессия называется станочник деревообрабатывающих станков, или, как называют эту профессий сейчас, оператор станков с числовым программным управлением.

Эти специалисты работают на оборудовании по обработке древесины и линиях по сбору столярно-строительных конструкций.

В современных условиях и с развитием деревообрабатывающей области потребность в станочниках только увеличивается. И что важно, именно эта профессия является наиболее востребованной в деревообрабатывающей и других областях: в производстве, строительстве, обслуживании, коммунальном и сельском хозяйстве, частном секторе.

Без представителя данной профессии не обойтись при комплексной механизации и автоматизации технологического процесса деревообрабатывающего производства, а также при внедрении оборудования с программным управлением.

Спрос на станочников и зарплата

Сейчас на рынке труда Украины существует большой спрос на станочников. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть вакансии на любом сайте по поиску работы: около 300 доступных ежедневно, с достойной оплатой труда и дополнительным соцпакетом.

На большинстве предприятий даже начинающие получают заработную плату не ниже средней в Украине.

Например, ученик станочника смело может рассчитывать на сумму в пределах 14 тыс. грн.

А если вы — опытный мастер с навыками работы в специальных программах, то среднемесячный оклад около 20-24 тыс. грн вам гарантирован.

Конечно, размер дохода будет зависеть от формы собственности предприятия, количества и качества выпускаемой продукции, квалификации специалиста, объема и сложности выполняемой работы.

Кому противопоказана профессия станочника

Работа станочника относится к разряду физического труда средней тяжести, и одновременно относится к работе с повышенной опасностью и вредностью.

Это объясняется спецификой обрабатываемых и применяющихся материалов, а также особенностями конструкции технологического оборудования и режимами его работы.

Поэтому людям с серьезными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и бронхиальной астмой эта профессия противопоказана.

Навыки станочника деревообрабатывающих станков

раскрой древесины на однопильних станках;

выпиливание деталей из древесины по разметке на ленточнопильных станках;

сверлениея отверстий в деталях на станках с механической подачей;

строгание деталей на фуговальных и рейсмусовых станках;

фрезерные работы на фрезерных станках;

точение деталей средней сложности;

работа с измерительным инструментом;

налаживание станков.

Это так называемые твердые навыки, владеть которыми должен каждый специалист.

Кроме этого, станочник должен знать строение станков, породы, виды и дефекты древесины, специфику и стандарты работы, правила безопасности и бережливого производства.

Желанными “мягкими” навыками этой профессии можно считать: хорошо развитые мышечные ощущения, точный глазомер, пространственное воображение, навыки черчения и рисования.

Где можно получить образование станочника

Получить образование станочника можно по окончании 9-го и 11-го классов бесплатно в профессионально-техническом учебном заведении.

Срок обучения 1-3 года, в зависимости от полученного среднего образования.

По окончании обучения молодой специалист получает второй, третий или четвертый разряд и смело может проходить стажировку на предприятии любой формы собственности.

Поэтому, несмотря на миф, что профессия станочника — это шум, грязь и тяжелый ручной труд, смело можем утверждать, что сегодня это творческая интеллектуальная работа в комфортных условиях современного предприятия. Которая к тому же хорошо оплачивается и имеет свои перспективы в будущем.

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