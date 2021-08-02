Робота верстатника в Україні: яка зарплата, попит та критерії

Робота верстатника в Україні є необхідною та цінною. Адже виготовлені із дерева посуд, знаряддя праці, іграшки та інші предмети вжитку не втрачають своєї актуальності і завжди у тренді.

Де можна здобути освіту верстатника, кому протипоказана ця робота та який попит в Україні – читайте у матеріалі.

Чому робота столяром популярна в Україні

Робота столяром або ж верстатником деревообробних верстатів є популярною в Україні через територіальне розташування країни та ресурси.

В Україні ліси займають майже 10,4 млн га (15,9% від загальної площі території). Тому деревообробна промисловість є однією із провідних, що приносить державі щороку мільйонні прибутки.

За сучасних умов практично жодна інша галузь не може обійтися без застосування виробів із деревини.

Незважаючи на швидкі темпи технічного процесу і тенденції щодо заміни дерева іншими матеріалами, потреба у ньому не зникає, а навпаки, збільшує свої обороти та сфери використання.

Все частіше знову можна побачити дитячі дерев’яні іграшки, меблі, елементи декору та навіть такі незвичні речі, як мапа світу, чохол на телефон, фотоальбом.

Яка сфера найбільше потребує столярів

Жодна дерев’яна річ не може бути виготовлена без участі людини, чия професія називається верстатник деревообробних верстатів, або, як називають цю професію зараз – оператор станків із числовим програмним управлінням.

Ці фахівці працюють на устаткуванні з обробки деревини та лініях зі збирання столярно-будівельних конструкцій.

У сучасних умовах та з розвитком деревообробної галузі потреба у верстатниках лише збільшується. І що важливо, саме ця професія є найзатребуванішою у деревообробній та інших галузях: у виробництві, будівництві, обслуговуванні, комунальному та сільському господарстві, приватному секторі.

Без представника цієї професії не обійтися у разі комплексної механізації та автоматизації технологічного процесу деревообробного виробництва, а також під час впровадження обладнання з програмним керуванням.

Попит на верстатників та зарплата

Наразі на ринку праці України – великий попит на верстатників. Щоб у цьому пересвідчитись, достатньо подивитися вакансії на будь-якому сайті з пошуку роботи: близько 300 доступних щодня, з гідною оплатою праці та додатковим соцпакетом.

На більшості підприємств навіть початківці отримують заробітну плату не нижче середньої в Україні.

Наприклад, учень верстатника сміливо може розраховувати на суму в межах 14 тис. грн.

А якщо ви – досвідчений майстер із навичками роботи у спеціальних програмах, середньомісячний оклад близько 20-24 тис. грн вам гарантовано.

Звісно, розмір доходу залежатиме від форми власності підприємства, кількості та якості продукції, що випускається, кваліфікації фахівця, обсягу та складності виконуваної роботи.

Кому протипоказана професія верстатника

Професія верстатника належить до розряду фізичної праці середньої тяжкості, і водночас відноситься до роботи з підвищеною небезпекою та шкідливістю.

Це пояснюється специфікою матеріалів, що обробляються й застосовуються, та особливостями конструкції технологічного обладнання і режимами його роботи.

Тому людям із серйозними порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату та бронхіальною астмою ця професія протипоказана.

Навички верстатника деревообробних верстатів

розкрій деревини на однопильних верстатах;

випилювання деталей із деревини за розміткою на стрічкопильних верстатах;

свердління отворів у деталях на верстатах із механічною подачею;

стругання деталей на фугувальних та рейсмусових верстатах,

фрезерувальні роботи на фрезерних верстатах;

точіння деталей середньої складності;

робота із вимірювальним інструментом;

налагодження верстатів.

Це так звані тверді навички, володіти якими зобов’язаний кожен фахівець.

Окрім цього, верстатник має знати будову верстатів, породи, види та дефекти деревини, специфіку і стандарти роботи, правила безпеки та бережливого виробництва.

Бажаними “м’якими” навичками цієї професії можна вважати: добре розвинені м‘язові відчуття, точний окомір, просторову уяву, навички креслення і малювання.

Де можна отримати освіту верстатника

Отримати освіту верстатника можна по закінченню 9-го та 11-го класів безоплатно у професійно-технічному закладі освіти.

Термін навчання 1-3 роки, залежно від здобутої середньої освіти.

Після закінчення навчання молодий спеціаліст отримує другий, третій або четвертий розряд і сміливо може проходити стажування на підприємстві будь-якої форми власності.

Тож, незважаючи на міф, що професія верстатника – це шум, бруд і важка ручна праця, сміливо можемо стверджувати, що сьогодні це творча інтелектуальна робота у комфортних умовах сучасного підприємства. Яка, до того ж, добре оплачується і має свої перспективи у майбутньому.

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