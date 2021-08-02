Погода на 3 августа 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

Во вторник, 3 августа, погода в Украине будет теплой и солнечной. Однако в северо-восточных областях синоптики прогнозируют местами дожди, грозы и сильные ветры.

Наиболее жарко будет в южных областях — +29…+31, а холодно в западных — +24…+26.

Ветер северо-западный, его скорость будет достигать от 7 до 12 м/с днем ​​и ночью.

Подробнее о том, какой будет погода в областях Украину 3 июля — читайте в материале.

На Востоке прогнозируют самый теплый день во вторник. В то же время ожидается местами сильный дождь с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до +31, а ночью опустятся на 10 градусов до +21.

В западных областях целый день будет светить солнце. Однако температура воздуха здесь будет самой низкой. Температура будет колебаться в пределах +24…+26 днем ​​и +14…+16 ночью.

На Юге солнце будет выглядывать из облаков, в Херсонской области прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха от +29 до +31 днем ​​и от +19 до +21 ночью.

В северных областях будет сухая и теплая погода. Температура будет колебаться +25…+27 днем ​​и +14…+16 ночью.

В Киеве 3 августа переменная облачность, без осадков. Дневная температура составит от +25 до +27, ночная — от +14 до +16.