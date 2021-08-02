Погода на 3 серпня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

У вівторок, 3 серпня, погода в Україні буде теплою та сонячною. Однак у північно-східних областях синоптики прогнозують місцями дощі, грози та сильні вітри.

Найспекотніше буде в південних областях – +29…+31, а найхолодніше у західних – +24…+26.

Вітер буде північно-західним, його швидкість сягатиме від 7 до 12 м/с вдень та вночі.

Детальніше про те, якою буде погода в областях України 3 липня – читайте у матеріалі.

На Сході прогнозують найтепліший день у вівторок. Водночас очікується місцями сильний дощ з грозою. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31, а вночі опустяться на 10 градусів до +21.

У західних областях цілий день світитиме сонце. Однак температура повітря тут буде найнижчою. Температура коливатиметься в межах +24…+26 вдень та +14…+16 вночі.

На Півдні сонце визиратиме за хмар, у Херсонській області прогнозують короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме від +29 до +31 вдень та від +19 до +21 вночі.

У північних областях буде суха та тепла погода. Температура коливатиметься +25…+27 вдень та +14…+16 вночі.

У Києві 3 серпня мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме від +25 до +27, нічна – від +14 до +16.