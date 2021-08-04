Работа электромонтажника в Украине: какая зарплата, спрос и противопоказания

На сегодня без работы электромонтажника в мире невозможно обойтись, ведь мы полностью зависим от электроэнергии. Дома, на работе или в магазине — везде нужен свет. И именно электромонтажник сможет помочь в этом.

В чем заключается суть работы электромонтажника, какую зарплату они получают и кому противопоказана эта работа — читайте в материале.

Востребованность электромонтажников

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям — человек, который дарит свет в наши дома и обеспечивает бесперебойное функционирование предприятий.

О востребованности электромонтажников и говорить нечего: от них зависит, будет ли течь вода в кране, не растает ли мороженое в супермаркете и будет ли светить новая модная люстра.

Вообще без электропитания невозможна работа ни космических спутников, ни интернета.

Люди, работающие в этой области востребованные и нужные постоянно.

На плечах этих специалистов ответственность за:

монтаж осветительных проводок и сетей в самом начале строительства;

подключения к электрической сети и обеспечения освещения.

Зарплата электромонтажников в Украине

Украинские сайты по поиску работы заполнены предложениями: около 25 новых каждый день.

Профессия электромонтажника хоть и сложная, но распространена во всех сферах.

Новичкам этого дела предлагают уже на старте заработную плату не ниже средней в Украине — 16 тыс. грн.

А профессионалам с опытом и высокой квалификацией в среднем предлагают от 20 тыс. до 30 тыс. грн в месяц.

Кому противопоказана эта профессия

Работают электромонтажники в составе бригад или самостоятельно. Также они всегда имеют шанс дополнительного заработка.

Хотя эта профессия и относится к типу человек-техника, но современные эргономичные инструменты работы вытеснили грязь и тяжелый физический труд электромонтажников и значительно повысили уровень условий труда и рейтинг.

Поэтому практически каждый желающий имеет шанс освоить эту профессию.

Конечно, для людей, у которых есть страх высоты, заболевания глаз и вестибулярного аппарата может быть противопоказана эта профессия.

Навыки электромонтажника:

чтение электрических схем, чертежей;

знание основ строения электрооборудования и сетей;

распознавания цветов освещения и яркости света;

разметки трассы электропроводок;

прокладка и маркировка проложенных труб, кабелей, отводов, коробов;

установка прожекторов, сигнальных приборов, трехфазных розеток;

крепежные работы;

прозвонка кабелей.

Также электромонтажник должен иметь хороший глазомер, зрительную и моторную координацию, быть собранным, осторожным, наблюдательным и сообразительным.

Не обойтись и без знания правил безопасности и осторожного обращения с электроинструментами.

Где можно получить образование электромонтажника

Пройти обучение можно в профессионально-техническом учебном заведении, а после — практику. Сделать это можно после 9-го и 11-го классов.

После завершения обучения выпускники получают диплом и третий квалификационный уровень (разряд).

По желанию за 1-2 года можно получить высокую квалификацию и рассчитывать на лучшую должность и больший доход.

Еще один вариант получения профессии электромонтажника — получить навыки непосредственно на производстве и после этого пройти курсы повышения квалификации.

Но в таком случае зарплата будет минимальной и путь получения квалификационного уровня гораздо длиннее.

Но все же электромонтажник является востребованной профессией, который имеет гарантированное трудоустройство в любой сфере промышленности, стабильную заработную плату и минимальный риск безработицы.

Больше об интересных для украинцев профессиях можно узнать на сайте Образовательного Хаба города Киева.

Также проект Выбери профессию своей мечты советует посмотреть топ-10 специальностей для украинцев от Образовательного Хаба города Киева и Ассоциации инновационного и цифрового образования.