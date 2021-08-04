Робота електромонтажника в Україні: яка зарплата, попит та протипоказання

На сьогодні без роботи електромонтажника у світі не можливо обійтися, адже ми повністю залежимо від електроенергії. Вдома, на роботі чи в магазині – всюди потрібно світло. І саме електромонтажник зможе допомогти у цьому.

У чому полягає суть роботи електромонтажника, яку зарплату вони отримують та кому протипоказана ця робота – читайте у матеріалі.

Затребуваність електромонтажників

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж – людина, що дарує світло у наші домівки і забезпечує безперебійне функціонування підприємств.

Про затребуваність електромонтажників й годі говорити: від них залежить чи буде текти вода в крані, чи не розтане морозиво в супермаркеті та чи працюватиме нова модна люстра.

Взагалі без електроживлення не можлива робота ані космічних супутників, ані інтернету.

Люди, які працюють у цій галузі є затребуваними і потрібними повсякчас.

На плечах цих спеціалістів відповідальність за:

монтаж освітлювальних проводок і мереж на самому початку будівництва;

підключення до електричної мережі та забезпечення освітлення.

Зарплата електромонтажників в Україні

Українські сайти з пошуку роботи заповнені пропозиціями: близько 25 нових щодня.

Професія електромонтажника хоч і складна, але розповсюджена у всіх сферах.

Новачкам цієї справи пропонують вже на старті заробітну плату не нижче середньої в Україні – 16 тис. грн.

А професіоналам з досвідом та вищою кваліфікацією у середньому пропонують від 20 тис до 30 тис. грн в місяць.

Кому протипоказана ця професія

Працюють електромонтажники у складі бригад або самостійно. Також вони завжди мають шанс додаткового заробітку.

Хоч ця професія і належить до типу людина-техніка, та сучасні ергономічні інструменти роботи витіснили бруд та важку фізичну працю електромонтажників і значно підвищили рівень умов праці та рейтинг.

Тому практично кожен охочий має шанс освоїти цю професію.

Звісно, для людей, у яких є страх висоти, захворювання очей та вестибулярного апарату може бути протипоказана ця професія.

Навички електромонтажника:

читання електричних схем, креслень;

знання основ будови електроустаткування і мереж;

розпізнавання кольорів освітлення та яскравості світла;

розмічання траси електропроводок;

прокладка та маркування прокладених труб, кабелів, відводів, коробів;

установка прожекторів, сигнальних приладів, трьохфазних розеток;

кріпильні роботи;

прозвонка кабелів.

Також електромонтажник повинен мати хороший окомір, добру зорову та моторну координацію, бути зібраним, обережним, спостережливим та кмітливим.

Не обійтися і без знання правил безпеки та обережного поводження з електроінструментами.

Де можна здобути освіту електромонтажника

Пройти навчання можна у професійно-технічному навчальному закладі, а після – практику. Зробити це можна після 9-го та 11-го класів.

Після завершення навчання випускники отримують диплом і третій кваліфікаційний рівень (розряд).

За бажанням за 1-2 роки можна отримати вищу кваліфікацію та розраховувати на кращу посаду та більший дохід.

Ще один варіант здобуття професії електромонтажника – отримати навички безпосередньо на виробництві та після цього пройти курси підвищення кваліфікації.

Але в такому випадку зарплата буде мінімальною і шлях здобуття кваліфікаційного рівня набагато довший.

Та все ж електромонтажник є затребуваною професією, що має гарантоване працевлаштування в будь-якій сфері промисловості, стабільну заробітну плату та мінімальний ризик безробіття.

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