Перенасыщенность рынка некоторыми профессиями создала в Украине дефицит людей с важными рабочими специальностям.

Среди таких и профессия повара, которая является чрезвычайно востребованной и хорошо оплачиваемой.

По статистике, только 9% украинцев едят вне дома. Но этот процент постоянно увеличивается, что свидетельствует о стабильном спросе на профессию повара в будущем. Разобрались, какого опыта и навыков требует эта профессия, и сколько может заработать повар в Украине.

Зарплата повара

Работа повара сейчас хорошо оплачивается. По данным кадровых порталов, средняя заработная плата повара по Украине составляет 13 тыс. грн.

Конечно, эта цифра меняется в зависимости от региона и специализации. Известные и крупные рестораны хорошему повару с опытом работы и хорошим резюме предлагают зарплату примерно в 30 тыс. грн.

О востребованности людей данной специальности говорит и достаточно большое количество вакансий на сайтах по поиску работы. По состоянию на 2021 год этот показатель составляет около 3,5 тыс. предложений.

Какими навыками должен обладать повар?

Первое и главное — любить готовить, а все остальные навыки можно разделить на твердые (специальные узкоспециализированные, действующие в рамках профессии и характерные именно для этого вида деятельности) и мягкие (личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми).

Обязательными навыками, которыми должен обладать повар, являются:

знание базовых и современных техник приготовления блюд;

понимание рецептуры, совместимости пищевых продуктов, сроков их хранения и маркировки;

товароведные навыки;

дегустационные;

знание основ правильного питания;

умение определять качество и пригодность продуктов;

знание санитарно-гигиенических норм;

владение навыками оказания первой медицинской помощи (в случае порезов, ожогов и других травм).

Относительно мягких навыков повара, таких как эмпатия, адаптивность, ответственность, аккуратность, умение работать с командой и в режиме многозадачности, креативность, организованность, отличная память, точность и пунктуальность, то тут все гораздо проще — ими можно овладеть в более короткие сроки, и совершенствовать в процессе работы.

Таким навыкам обучают на тренингах, семинарах, мастер-классах и на некоторых онлайн-платформах. Среди них Образовательный Хаб города Киева, где на данный момент собрано уже более 100 бесплатных учебных онлайн-программ.

Где можно учиться на повара?

Получить эти и другие навыки возможно с помощью профильного образования. Специальностью повар можно овладеть в профессионально-техническом колледже, техникуме или училище.

Обучение длится от 1,5 до 3 лет по направлениям: Гостинично-ресторанное дело, Пищевые технологии, Технологии оздоровительных продуктов и пищевой промышленности. Срок обучения зависит от того, после какого класса поступать — 9-го или 11-го.

Студент получает диплом квалифицированного работника или свидетельство о присвоении рабочей квалификации с отметкой квалификационного уровня.

В Украине нет высших учебных заведений, где можно получить профессию повара, потому направление чаще всего связано с ресторанным и гостиничным бизнесом.

Самое главное качество повара, которого ищут работодатели — наличие специализированного образования кандидата и степень его квалификации (разряд). А в зависимости от специфики и уровня заведения выдвигаются различные требования к опыту работы и владению вышеперечисленными навыками.

Интересные факты о профессии повара

Белый поварской колпак начали надевать в ХVІІІ веке по просьбе английского короля Георга ІІ , для защиты блюд от попадания в них волос поваров. Сегодня эта санитарная норма уже закреплена в большинстве стран мира.

, для защиты блюд от попадания в них волос поваров. Сегодня эта санитарная норма уже закреплена в большинстве стран мира. Средняя рентабельность ресторанного бизнеса в Украине — 20%.

Количество ресторанов, которые насчитываются только в городе Киеве — более 1,5 тыс.

Среди украинцев, работающих за рубежом, повара входят в топ-3 самых востребованных профессий.

В 2021 году украинский шеф-повар Евгений Клопотенко вошел в топ-50 человек, которые больше всего влияют на будущее мировой гастрономии.

Больше об интересующих украинцев профессиях можно узнать на сайте Образовательного Хаба города Киева.