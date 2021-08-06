Перенасиченість ринку деякими професіями створила в Україні дефіцит людей із надважливими робочими спеціальностями.

Серед таких і професія кухаря, яка є надзвичайно затребуваною та добре оплачуваною.

За статистикою, лише 9% українців їдять поза домівкою. Але цей відсоток постійно збільшується, що свідчить про стабільний попит на професію кухаря у майбутньому. Розібралися, якого досвіду та навичок потребує ця професія, і скільки може заробити кухар в Україні.

Зарплата кухаря

Робота кухаря наразі є добре оплачуваною. За даними кадрових порталів, середня заробітна плата кухаря в Україні становить 13 тис. грн.

Звісно, ця цифра змінюється залежно від регіону та спеціалізації. Відомі та великі ресторани хорошому кухарю із досвідом роботи та гарним резюме пропонують зарплату приблизно у 30 тис. грн.

Про затребуваність людей даної спеціальності говорить і достатньо велика кількість вакансій на сайтах із пошуку роботи. Станом на 2021 рік цей показник становить близько 3,5 тис. пропозицій.

Якими навичками має володіти кухар?

Перше і головне – любити готувати, а всі інші навички можна поділити на тверді (спеціальні вузькоспеціалізовані, що діють у межах професії і є характерними саме для цього виду діяльності) та м’які (особисті якості, які дозволяють ефективно та гармонійно взаємодіяти з іншими людьми).

Обов’язковими навичками, якими має володіти кухар, є:

знання базових та сучасних технік приготування страв;

розуміння рецептури, сумісності харчових продуктів, термінів їхнього зберігання та маркування;

товарознавчі навички;

дегустаційні;

знання основ правильного харчування;

уміння визначати якість і придатність продуктів;

знання санітарно-гігієнічних норм;

володіння навичками надання першої медичної допомоги (у разі порізів, опіків та інших травм).

Щодо м’яких навичок кухаря, таких як емпатія, адаптивність, відповідальність, охайність, уміння працювати з командою та у режимі багатозадачності, креативність, організованість, відмінна пам’ять, точність та пунктуальність, то тут усе набагато простіше – їх можна опанувати у більш короткі строки і вдосконалювати у процесі роботи.

Таким навичкам навчають на тренінгах, семінарах, майстеркласах та на деяких онлайн-платформах. Серед них Освітній Хаб міста Києва, де наразі зібрано вже більше 100 безкоштовних навчальних онлайн-програм.

Де можна навчатись на кухаря?

Отримати ці та інші навички можливо, здобувши профільну освіту. Спеціальність кухар можна опанувати у професійно-технічному коледжі, технікумі чи училищі.

Навчання триває від 1,5 до 3 років за напрямами: Готельно-ресторанна справа, Харчові технології, Технології оздоровчих продуктів і харчової промисловості. Термін навчання залежить від того, після якого класу вступати – 9-го або 11-го.



Студент отримує диплом кваліфікованого працівника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації з відзначенням кваліфікаційного рівня.

В Україні немає вищих навчальних закладів, де можна здобути професію кухаря, тому напрям найчастіше пов’язаний із ресторанним та готельним бізнесом.

Найперша якість кухаря, якого шукають роботодавці – наявність спеціалізованої освіти кандидата та ступінь його кваліфікації (розряд). А залежно від специфіки та рівня закладу висуваються різні вимоги до досвіду роботи та володіння вище перерахованими навичками.

Цікаві факти про професію кухаря

Білий кухарський ковпак почали вдягати у ХVІІІ ст. на прохання англійського короля Георга ІІ, задля захисту страв від попадання у них волосся кухарів. Сьогодні ця санітарна норма вже закріплена у більшості країн світу.

Середня рентабельність ресторанного бізнесу в Україні – 20%.

Кількість ресторанів, які налічуються тільки в місті Києві – понад 1,5 тис.

Серед українців, що працюють за кордоном, кухарі входять до топ-3 найзатребуваніших професій.

У 2021 році український шеф-кухар Євген Клопотенко увійшов до топ-50 людей, які найбільше впливають на майбутнє світової гастрономії.

Більше про цікаві для українців професії можна дізнатись на сайті Освітнього Хабу міста Києва.