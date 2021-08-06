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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Професія кухаря в Україні: де навчатись та скільки можна заробити

Професія кухаря в Україні: де навчатись та скільки можна заробити

Перенасиченість ринку деякими професіями створила в Україні дефіцит людей із надважливими робочими спеціальностями.

Серед таких і професія кухаря, яка є надзвичайно затребуваною та добре оплачуваною.

За статистикою, лише 9% українців їдять поза домівкою. Але цей відсоток постійно збільшується, що свідчить про стабільний попит на професію кухаря у майбутньому. Розібралися, якого досвіду та навичок потребує ця професія, і скільки може заробити кухар в Україні.

Зарплата кухаря

Робота кухаря наразі є добре оплачуваною. За даними кадрових порталів, середня заробітна плата кухаря в Україні становить 13 тис. грн. 

Звісно, ця цифра змінюється залежно від регіону та спеціалізації. Відомі та великі ресторани хорошому кухарю із досвідом роботи та гарним резюме пропонують зарплату приблизно у 30 тис. грн.

Про затребуваність людей даної спеціальності говорить і достатньо велика кількість вакансій на сайтах із пошуку роботи. Станом на 2021 рік цей показник становить близько 3,5 тис. пропозицій.

Якими навичками має володіти кухар?

Перше і головне – любити готувати, а всі інші навички можна поділити на тверді (спеціальні вузькоспеціалізовані, що діють у межах професії і є характерними саме для цього виду діяльності) та м’які (особисті якості, які дозволяють ефективно та гармонійно взаємодіяти з іншими людьми).

Обов’язковими навичками, якими має володіти кухар, є:

  • знання базових та сучасних технік приготування страв; 
  • розуміння рецептури, сумісності харчових продуктів, термінів їхнього зберігання та маркування; 
  • товарознавчі навички; 
  • дегустаційні;
  • знання основ правильного харчування; 
  • уміння визначати якість і придатність продуктів;
  • знання санітарно-гігієнічних норм;
  • володіння навичками надання першої медичної допомоги (у разі порізів, опіків та інших травм).

Щодо м’яких навичок кухаря, таких як емпатія, адаптивність, відповідальність, охайність, уміння працювати з командою та у режимі багатозадачності, креативність, організованість, відмінна пам’ять, точність та пунктуальність, то тут усе набагато простіше – їх можна опанувати у більш короткі строки і вдосконалювати у процесі роботи.

Таким навичкам навчають на тренінгах, семінарах, майстеркласах та на деяких онлайн-платформах. Серед них Освітній Хаб міста Києва, де наразі зібрано вже більше 100 безкоштовних навчальних онлайн-програм.  

Де можна навчатись на кухаря? 

Отримати ці та інші навички можливо, здобувши профільну освіту. Спеціальність кухар можна опанувати у професійно-технічному коледжі, технікумі чи училищі.

Навчання триває від 1,5 до 3 років за напрямами: Готельно-ресторанна справа, Харчові технології, Технології оздоровчих продуктів і харчової промисловості. Термін навчання залежить від того, після якого класу вступати – 9-го або 11-го.

Студент отримує диплом кваліфікованого працівника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації з відзначенням кваліфікаційного рівня.

В Україні немає вищих навчальних закладів, де можна здобути професію кухаря, тому напрям найчастіше пов’язаний із ресторанним та готельним бізнесом.

Найперша якість кухаря, якого шукають роботодавці наявність спеціалізованої освіти кандидата та ступінь його кваліфікації (розряд). А залежно від специфіки та рівня закладу висуваються різні вимоги до досвіду роботи та володіння вище перерахованими навичками.

Цікаві факти про професію кухаря

  • Білий кухарський ковпак почали вдягати у ХVІІІ ст. на прохання англійського короля Георга ІІ, задля захисту страв від попадання у них волосся кухарів. Сьогодні ця санітарна норма вже закріплена у більшості країн світу.
  • Середня рентабельність ресторанного бізнесу в Україні – 20%.
  • Кількість ресторанів, які налічуються тільки в місті Києві – понад 1,5 тис.
  • Серед українців, що працюють за кордоном, кухарі входять до топ-3 найзатребуваніших професій.
  • У 2021 році український шеф-кухар Євген Клопотенко увійшов до топ-50 людей, які найбільше впливають на майбутнє світової гастрономії.

Більше про цікаві для українців професії можна дізнатись на сайті Освітнього Хабу міста Києва.

Фото: Depositphotos

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