Міністерство культури та інформаційної політики України відреагувало на звинувачення у сексуальних домаганнях актора та викладача університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка.

У Мінкульті заявили, що надзвичайно стривожені ситуацією і обіцяли негайно почати службове розслідування.

– Ми негайно ініціюємо службове розслідування. Закликаємо керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів, – повідомили у відомстві.

Звинувачення Талашка у домаганнях

Викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Володимира Талашко найбільше відомого українцям, як зірка радянського фільму В бій ідуть лише старі звинуватили у сексуальних домаганнях до своїх студенток та абітурієнток.

Історії постраждалих зібрав та оприлюднив сценарист Богдан Панкрухін. Дівчата розповіли, що актор неоднаразово запрошував їх до себе додому, фотографував оголеними, пропонував алкоголь, ліз цілуватися та наполягав на інтимних стосунках.

Свої історії нам детально розповіли Юлія Бірзул, якій на той момент було 15 років та Вікторія Муштей, яка намагалася вступити до Карпенка-Карого у 18 років.

Обиді дівчини розповіли, що Талашко обіцяв допомогти їм підготуватися до вступу і покликав до себе, де почав приставати.

Сам актор усі звинувачення у домаганнях відкидає.