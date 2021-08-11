До нового учебного года остается три недели, поэтому самое время выяснить, когда у школьников будут каникулы в 2021-2022 годах.

Обычно отдыхают в течение года ученики четыре раза – осенью, зимой, весной и летом.

Традиционно осенние каникулы начинаются в конце октября, зимние выпадают на новогодне-рождественские праздники, весенние – на последнюю неделю марта, а летние – на конец мая – начало июня.

Ежегодно Министерство образования и науки Украины рекомендует школам определенные даты, а администрация учебных заведений уже самостоятельно определяется, когда им лучше уйти на каникулы.

Однако руководству школ нужно помнить, что продолжительность каникул в течение года, без учета летнего отдыха, должна составлять не менее 30 дней.

Кроме того, на даты каникул 2021-2022 может повлиять и эпидемиологическая ситуация.

Сейчас ориентировочные даты каникул 2021-2022 таковы:

осенние каникулы – с 25 октября по 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года;

весенние каникулы – с 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Стартует учебный год 2021-2022 традиционно 1 сентября.

По предварительной информации, эпидемиологическая ситуация пока позволяет начать образовательный процесс в очном режиме.