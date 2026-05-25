Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре обсудил возвращение украинских военнопленных и гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram.

Умеров и Фидан обсудили возвращение пленных: что известно

По словам Умерова, во время переговоров в Анкаре стороны обсудили ситуацию с безопасностью и дальнейшую координацию действий в ответ на общие вызовы.

Особое внимание уделили развитию совместных инициатив в сфере региональной безопасности и перспективам практического взаимодействия между Украиной и Турцией.

Еще одним важным направлением разговора стали гуманитарные вопросы.

— Возвращение украинских военнопленных и гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия, остается одним из ключевых приоритетов Украины, — подчеркнул Умеров.

Секретарь также отметил, что Турция продолжает играть важную роль в вопросах безопасности и стабильности.

Умеров поблагодарил Турцию и Хакана Фидана за поддержку Украины и конструктивное взаимодействие.

Напомним, что 15 мая Украина и Россия провели обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 205 украинских защитников. Это стал первый этап обмена в формате 1000 на 1000.

По словам президента Владимира Зеленского, среди освобожденных были военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Большинство вернувшихся находились в российском плену еще с 2022 года. Они защищали Мариуполь и Азовсталь, а также воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

Фото: Рустем Умеров

