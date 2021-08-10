Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в начале учебного года в Украине дети пойдут в школу в полноформатном режиме. Он также поделился данными о вакцинации от коронавируса среди учителей.

Об этом Шкарлет рассказал в эфире одного из телеканалов.

— Covid-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, что в школу мы пойдем в полноформатном режиме, — сообщил министр.

Отметим, в Украине школы смогут работать в красной, оранжевой и желтой зонах карантина, если 80% персонала учебных заведений будет вакцинировано. Шкарлет поделился данными, как выглядит ситуация с вакцинацией в образовательной сфере в среднем по Украине.

— Если брать в среднем по палате, то это примерно до 35%… Но область от области отличается слишком критично. Например, Киевская область — это 90%, Житомирская, Львовская область — более 55% вакцинированных. Но эти цифры на 15-ое число каждого месяца. На 15 августа срез мы еще не делали. Но Волынская область менее 10% (вакцинированных, — Ред.), — рассказал он.

Новый учебный год станет настоящим вызовом, так как в Украине начал распространяться более опасный и заразный штамм коронавируса Дельта. В Украине детей, которые обучаются в учреждениях общего среднего образования, 4 млн 200 тыс., а дошкольников — 1 млн 200 тыс.

Фото: МОН