Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що на початку навчального року в Україні діти підуть у школу в повноформатному режимі. Він також поділився даними про вакцинацію від коронавірусу серед вчителів.

Про це Шкарлет розповів в ефірі одного з телеканалів.

– Covid-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі, – повідомив міністр.

Зазначимо, в Україні школи зможуть працювати у червоній, помаранчевій та жовтій зонах карантину, якщо 80% персоналу навчальних закладів буде вакциновано. Шкарлет поділився даними, як виглядає ситуація з вакцинацією в освітній сфері в середньому по Україні.

– Якщо брати в середньому по палаті, то це приблизно до 35%… Але область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська область – це 90%, Житомирська, Львівська область – понад 55% вакцинованих. Але ці цифри на 15-е число кожного місяця. Станом на 15 серпня зріз ми ще не робили. Але Волинська область менш як 10% (вакцинованих, – Ред.),– розповів він.

Новий навчальний рік стане справжнім викликом, оскільки в Україні почав поширюватися більш небезпечний і заразний штам коронавірусу Дельта. В Україні дітей, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, 4 млн 200 тис., а дошкільнят – 1 млн 200 тис.

Фото: МОН