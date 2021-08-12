Министерство обороны планирует достроить корабль Владимир Великий. Сейчас судно готово примерно на 17%.

Элементы корабля находятся на территории бывшего Черноморского судостроительного завода. По словам министра обороны Андрея Тарана, уже изготовили блоки 1-7 основного корпуса и блок 8 надстройки Владимира Великого. Также закупили часть оборудования.

На строительство и проектирование корабля уже потратили почти 569 млн грн (по курсу 8 грн/$1). Для завершения достройки нужно еще как минимум 8,3 млрд грн (без учета боекомплекта).

ВСУ намерены достроить корабль по классу фрегат (военные корабли, которые имеют возможность самостоятельно осуществлять операции в открытом море). Тогда он сможет заменить в боевом составе многоцелевой корабль Гетман Сагайдачный.

Однако воплощение этих намерений связано с приобретением возможностей украинских судостроительных предприятий при изготовлении корвета типа АДА (класса многоцелевых военных кораблей ближней морской зоны, первоочередно разработанных для ВМС Турции).

Процесс перемещения комплектующего оборудования Владимира Великого продлится около четырех месяцев.

Что известно о корабле

Владимир Великий — многоцелевой боевой корабль, разработанный для нужд ВСУ Украины. Проект судна завершили в 2008 году, а первый корабль этого класса начали строить в мае 2021 года.

С тех пор специалисты неоднократно переносили завершение его строительства, а в 2017 году появилась информация о том, что Минобороны намерено сдать первый корабль в 2022 году.

Владимир Великий имеет возможность вести вооружение противовоздушной и противоракетной обороны, противокорабельное и противолодочное оружие — это приближает его по боевой ценностью к фрегату. Минобороны намерено усовершенствовать возможности корабля, чтобы иметь возможность заменить Гетмана Сагайдачного.