День Воздушных сил ВСУ: 10 фактов о защитниках неба

В воскресенье, 1 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ). Военное формирование Украины в первые годы независимости было одним из самых многочисленных и мощных в Европе.

Ежегодно День Воздушных сил ВСУ отмечают в первое воскресенье последнего месяца лета.

Факты ICTV подготовили для вас топ-10 фактов о защитниках неба и их деятельности.

Распад СССР и становления ВС

После распада Советского Союза и провозглашения независимости в Украине сосредоточилось одно из крупнейших в Европе авиационных группировок. Было более 1 тыс. авиационной техники. На основе этого и создали Военно-Воздушные силы Украины 17 марта 1992 года.

Уже в 2004 году начался процесс реформирования. ВСУ перешли на трехвидовую структуру — Сухопутные войска, Военно-морские силы и Воздушные силы.

За короткий период реформировали командование и военные части формирования ВС, которое стало самостоятельным.

Интересно, что 2006 год был впервые провозглашен годом Воздушных сил.

Самые масштабные учения по подготовке ВС

В 2006 году состоялись командно-масштабные учения Чистое небо-2006. Это было итоговое мероприятие года.

Обучение стало самым масштабным с 1991 года, учитывая количество привлеченных сил и средств.

Благодаря этому мероприятию проверили правильность теоретических положений и направлений развития.

В последующие годы также проводились различные мощные меры подготовки. В частности, Артерия-2007, операции Казаки на льду и Северный сокол (2009-2014), Перспектива-2012.

Евро-2012 и боевая готовность

Воздушные силы продемонстрировали во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году высокую боевую готовность и профессионализм, взяв под контроль воздушное пространство.

Во время матчей Евро-2012 города с неба патрулировали самолеты и вертолеты в Киеве, Харькове, Львове и Донецке.

Украина на международных авиационных показах

В течение августа-сентября 2013 года ВС ВСУ принимали активное участие в международных показах в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии. Наши летчики показали высокое мастерство и дееспособность на самолетах Су-27/Су-27 УБ.

В сентябре 2013 года отдельные подразделения — ЗРВ и РТВ — участвовали в мероприятиях межвидовой подготовки, в частности Осенний циклон-2013.

Российская агрессия и реформирования

С началом российской агрессии 2014 года Воздушные силы претерпели значительные изменения. Оккупация Крыма Россией, террористическая деятельность диверсантов и сепаратистов на Востоке заставили провести ряд мер по восстановлению и наращиванию боеспособности.

Согласно Минских договоренностей, с сентября 2014-го боевая авиация не применялась в антитеррористических операциях и операциях Объединенных сил.

Всего в течение 2014-2020 годов провели ряд тренировок и учений для повышения боеспособности воинских частей на полигонах и непосредственно в пунктах постоянной дислокации.

В течение 10 лет продолжалась украинско-датская операция Северный сокол по перевозке грузов на остров Гренландия. Обучение закончилось в прошлом году.

С 2019 года в ВС проводят подготовку личного состава в рамках британской операции Orbital.

Миссии ПС

Главная задача Воздушных сил — это охрана воздушного пространства государства, сдерживание и отпор вооруженной агрессии и авиационная поддержка своих войск. Также в обязанности ВС входит:

прикрытие войск от ударов противника с воздуха;

поддержка с неба Сухопутных войск и обеспечение боевых действий Военно-морских сил;

срыв маневра войск противника и его перевозок;

высадка воздушных десантов и борьба с десантами противника;

воздушные перевозки войск и материальных средств.

Оснащение ПС

Воздушные силы имеют несколько авиаций, которые различают по родам.

Бомбардировочная авиация (БА) — предназначена для поражения группировок войск противника, а также авиации и ВМС. На вооружении имеет самолеты Су-24М.

Истребительная (ВА) — предназначена для перехвата и уничтожения средств воздушного нападения противника. На вооружении имеет самолеты Су-27 и МиГ-29.

Штурмовая (ША) — предназначена для поражения войск, наземных и морских малоразмерных объектов. На вооружении — самолеты Су-25.

Разведывательная (РзА) — предназначена для ведения воздушной разведки местности, погоды, наземных и морских объектов. На вооружении имеет два типа самолетов (разведывательные Су-24MP и аэрофотосъемки Ан-30) и беспилотные средства.

Транспортная (ТрА) — предназначена для перевозок войск и боевой техники, доставки грузов и тому подобного. Имеет на вооружении самолеты Ил-76МД, Ан-70, Ан-24, Ан-26, вертолеты Ми-8МТ.

Подготовка специалистов

Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба (ХНУПС) — это одно из ведущих учебных заведений ВСУ, где готовят специалистов для ВС.

Курсантов этого университета постоянно привлекают к участию в практических мероприятиях подготовки подразделений родов войск (тактические, тактико-специальные учения).

Впервые в истории в 2016 году курсанты 5-го курса летного факультета прошли летную практику в воинских частях и выпустились уже с опытом летной эксплуатации боевых самолетов.

Переход к стандартам НАТО

В 2016 году Воздушные силы изменились структурно. Создано четыре сектора ответственности за воздушное пространство Украины.

В составе Воздушных сил, кроме воздушных командований ПвК Центр, Юг, Запад, создано воздушное командование Восток.

А 5 февраля в 2020 года в командовании Воздушных сил созданы соответствующие структуры по стандартам НАТО:

Оперативное командование — для управления применением;

штаб командования ВС — для планирования развития и приобретения способностей;

командование подготовки — для организации подготовки воинских частей;

командование логистики — для организации их всестороннего обеспечения.

Создание авиационных полигонов

В 2016 году начали создавать государственный полигон для проведения испытаний новейших образцов ВВТ и проведения мер боевой подготовки подразделениями ВС.

Ведь в 2014 году Украина потеряла единственный приспособленный для этих целей полигон Чауда, который находится во временно оккупированном Крыму.

Поэтому 5 марта 2018 года создали первый государственный испытательный полигон на двух локациях — Ягорлык в Херсонской области и Алибей в Одесской области.

Фото: ВС ВСУ