День Воздушных сил ВСУ: 10 фактов о защитниках неба

В воскресенье, 1 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ). Военное формирование Украины в первые годы независимости было одним из самых многочисленных и мощных в Европе.
Ежегодно День Воздушных сил ВСУ отмечают в первое воскресенье последнего месяца лета.
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Распад СССР и становления ВС
После распада Советского Союза и провозглашения независимости в Украине сосредоточилось одно из крупнейших в Европе авиационных группировок. Было более 1 тыс. авиационной техники. На основе этого и создали Военно-Воздушные силы Украины 17 марта 1992 года.
Уже в 2004 году начался процесс реформирования. ВСУ перешли на трехвидовую структуру — Сухопутные войска, Военно-морские силы и Воздушные силы.
За короткий период реформировали командование и военные части формирования ВС, которое стало самостоятельным.
Интересно, что 2006 год был впервые провозглашен годом Воздушных сил.
Самые масштабные учения по подготовке ВС
В 2006 году состоялись командно-масштабные учения Чистое небо-2006. Это было итоговое мероприятие года.
Обучение стало самым масштабным с 1991 года, учитывая количество привлеченных сил и средств.
Благодаря этому мероприятию проверили правильность теоретических положений и направлений развития.
В последующие годы также проводились различные мощные меры подготовки. В частности, Артерия-2007, операции Казаки на льду и Северный сокол (2009-2014), Перспектива-2012.
Евро-2012 и боевая готовность
Воздушные силы продемонстрировали во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году высокую боевую готовность и профессионализм, взяв под контроль воздушное пространство.
Во время матчей Евро-2012 города с неба патрулировали самолеты и вертолеты в Киеве, Харькове, Львове и Донецке.
Украина на международных авиационных показах
В течение августа-сентября 2013 года ВС ВСУ принимали активное участие в международных показах в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии. Наши летчики показали высокое мастерство и дееспособность на самолетах Су-27/Су-27 УБ.
В сентябре 2013 года отдельные подразделения — ЗРВ и РТВ — участвовали в мероприятиях межвидовой подготовки, в частности Осенний циклон-2013.
Российская агрессия и реформирования
С началом российской агрессии 2014 года Воздушные силы претерпели значительные изменения. Оккупация Крыма Россией, террористическая деятельность диверсантов и сепаратистов на Востоке заставили провести ряд мер по восстановлению и наращиванию боеспособности.
Согласно Минских договоренностей, с сентября 2014-го боевая авиация не применялась в антитеррористических операциях и операциях Объединенных сил.
Всего в течение 2014-2020 годов провели ряд тренировок и учений для повышения боеспособности воинских частей на полигонах и непосредственно в пунктах постоянной дислокации.
В течение 10 лет продолжалась украинско-датская операция Северный сокол по перевозке грузов на остров Гренландия. Обучение закончилось в прошлом году.
С 2019 года в ВС проводят подготовку личного состава в рамках британской операции Orbital.
Миссии ПС
Главная задача Воздушных сил — это охрана воздушного пространства государства, сдерживание и отпор вооруженной агрессии и авиационная поддержка своих войск. Также в обязанности ВС входит:
- прикрытие войск от ударов противника с воздуха;
- поддержка с неба Сухопутных войск и обеспечение боевых действий Военно-морских сил;
- срыв маневра войск противника и его перевозок;
- высадка воздушных десантов и борьба с десантами противника;
- воздушные перевозки войск и материальных средств.
Оснащение ПС
Воздушные силы имеют несколько авиаций, которые различают по родам.
Бомбардировочная авиация (БА) — предназначена для поражения группировок войск противника, а также авиации и ВМС. На вооружении имеет самолеты Су-24М.
Истребительная (ВА) — предназначена для перехвата и уничтожения средств воздушного нападения противника. На вооружении имеет самолеты Су-27 и МиГ-29.
Штурмовая (ША) — предназначена для поражения войск, наземных и морских малоразмерных объектов. На вооружении — самолеты Су-25.
Разведывательная (РзА) — предназначена для ведения воздушной разведки местности, погоды, наземных и морских объектов. На вооружении имеет два типа самолетов (разведывательные Су-24MP и аэрофотосъемки Ан-30) и беспилотные средства.
Транспортная (ТрА) — предназначена для перевозок войск и боевой техники, доставки грузов и тому подобного. Имеет на вооружении самолеты Ил-76МД, Ан-70, Ан-24, Ан-26, вертолеты Ми-8МТ.
Подготовка специалистов
Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба (ХНУПС) — это одно из ведущих учебных заведений ВСУ, где готовят специалистов для ВС.
Курсантов этого университета постоянно привлекают к участию в практических мероприятиях подготовки подразделений родов войск (тактические, тактико-специальные учения).
Впервые в истории в 2016 году курсанты 5-го курса летного факультета прошли летную практику в воинских частях и выпустились уже с опытом летной эксплуатации боевых самолетов.
Переход к стандартам НАТО
В 2016 году Воздушные силы изменились структурно. Создано четыре сектора ответственности за воздушное пространство Украины.
В составе Воздушных сил, кроме воздушных командований ПвК Центр, Юг, Запад, создано воздушное командование Восток.
А 5 февраля в 2020 года в командовании Воздушных сил созданы соответствующие структуры по стандартам НАТО:
- Оперативное командование — для управления применением;
- штаб командования ВС — для планирования развития и приобретения способностей;
- командование подготовки — для организации подготовки воинских частей;
- командование логистики — для организации их всестороннего обеспечения.
Создание авиационных полигонов
В 2016 году начали создавать государственный полигон для проведения испытаний новейших образцов ВВТ и проведения мер боевой подготовки подразделениями ВС.
Ведь в 2014 году Украина потеряла единственный приспособленный для этих целей полигон Чауда, который находится во временно оккупированном Крыму.
Поэтому 5 марта 2018 года создали первый государственный испытательный полигон на двух локациях — Ягорлык в Херсонской области и Алибей в Одесской области.
Фото: ВС ВСУ