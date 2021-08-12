Міністерство оборони планує добудувати корабель Володимир Великий. Наразі судно готове приблизно на 17%.

Елементи корабля перебувають на території колишнього Чорноморського суднобудівного заводу. За словами міністра оборони Андрія Тарана, вже виготовили блоки 1-7 основного корпусу та блок 8 надбудови Володимира Великого. Також закупили частину обладнання.

На будівництво та проектування корабля вже витратили майже 569 млн грн (за курсом 8 грн/$1). Для завершення добудови потрібно ще щонайменше 8,3 млрд грн (без врахування боєкомплекту).

ЗСУ мають намір добудувати корабель за класом фрегат (військові кораблі, які мають можливість самостійно здійснювати операції у відкритому морі). Тоді він зможе замінити у бойовому складі багатоцільовий корабель Гетьман Сагайдачний.

Проте втілення цих намірів пов’язано з набуттям спроможностей українських суднобудівних підприємств під час виготовлення корвету типу АДА (класу багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, першочергово розроблених для ВМС Туреччини).

Процес переміщення комплектувального обладнання Володимира Великого триватиме близько чотирьох місяців.

Що відомо про корабель

Володимир Великий — багатоцільовий бойовий корабель, розроблений для потреб ВСУ України. Проект судна завершили у 2008 році, а перший корабель цього класу почали будувати у травні 2021 року.

Відтоді фахівці неодноразово переносили завершення його будівництва, а у 2017 році з’явилася інформація про те, що Міноборони має намір здати перший корабель у 2022 році.

Володимир Великий має можливість вести озброєння протиповітряної та протиракетної оборони, протикорабельної та протичовнової зброї – це наближає його за бойовою цінністю до фрегату. Міноборони має намір вдосконалити можливості корабля, щоб мати змогу замінити Гетьмана Сагайдачного.