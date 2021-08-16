Недавно Украину всколыхнула новость о маленьком мальчике, который потерялся в горах во время экскурсии.

6-летнего ребенка нашли, но всех украинских родителей заинтересовала информация о том, как не допустить таких случаев и что делать, когда ребенок потерялся.

Факты ICTV разобрались, что делать, когда ваш малыш потерялся, как не допустить этого и чему научить ребенка на случай таких ситуаций.

Как не потерять ребенка

Главное, что нужно помнить родителям — интерес и любознательность детей активизируются в новых и людных местах.

Дети перестают концентрировать свое внимание на родителях и заинтересованно осматривают все вокруг.

Достаточно отпустить малыша хоть на минуту — и он может сразу потеряться в потоке людей.

Поэтому первый совет — крепко держать ребенка за руку. Если вы вынуждены отвлечься и отпустить сына или дочь — держите с ними тактильный и голосовой контакт.

Расскажите, что вы сейчас делаете, привлекайте ребенка к процессу, обращайтесь по имени. Например, если в магазине на кассе вам нужно рассчитаться, говорите с малышом и показывайте все, что делаете, так вы сможете удержать его интерес.

Во время прогулок в людных местах старайтесь одевать ребенка ярко и броско, советуют правоохранители.

Так, потерянного малыша будет легче найти и идентифицировать.

Если ваш ребенок уже имеет личные гаджеты, то полезным будет настроить на смартфоне или умных часах SOS-кнопку, которая реагирует, если малыш удаляется от установленной геолокации.

Положите в карман ребенка записку с его именем, адресом и вашими контактами, а также изучите эти данные с малышом.

Однако это не единственное, что должен усвоить ребенок, чтобы уметь реагировать в подобных ситуациях.

Каким навыкам следует обучать ребенка

Научите ребенка звать на помощь и никогда не пугайте его полицией.

Так у него сформируется негативное мнение о сотрудниках полиции, и в случае чего он обратится не к патрульному, а к незнакомому человеку.

Заранее объясните ребенку, что такая ситуация может произойти, но плакать и паниковать не стоит, ведь его уже ищут родители.

Кстати, рассказывать ребенку необходимые данные про его имя и адрес можно уже с трех лет. Именно с этого момента дети способны это запомнить, но повторять нужно методично и не один раз.

Разработайте с ребенком алгоритм действий на случай, если он потерялся, и несколько раз порепетируйте такую ​​ситуацию.

Алгоритм должен быть таким:

Ты должен остановиться на одном месте и не блуждать, ведь так тебя легче найти;

Если твои родители вышли из транспорта, а ты не успел — выходи на следующей остановке или станции и жди на месте;

Если ждешь долго — можешь обратиться за помощью, но не ко всем. Это должны быть полицейские, охранники, продавцы магазинов, кондуктор или водитель троллейбуса (если вы разминулись с ребенком в транспорте) и прохожие с детьми;

Никуда не уходи с незнакомцами, если это не правоохранители — проси вызвать полицию на место или прямо здесь и сейчас позвонить твоим родителям;

Если чувствуешь опасность от незнакомого человека, тебя куда-то тянут или уговаривают куда пойти — привлекай внимание, громко кричи и зови родителей.

Что делать родителям, если их ребенок потерялся

Здесь алгоритм действий может отличаться в зависимости от места, в котором потерялся ребенок, но есть одно общее правило:

если теряется несовершеннолетний ребенок не существует никаких правил ожидания трех суток — обращайтесь в полицию немедленно!

Если ваш малыш потерялся в ТРЦ — вернитесь тем маршрутом, которым вы шли с ним, и позовите по имени своего ребенка. Если ваш малыш остался на месте — вы сможете его найти.

Быстро обратитесь к представителю администрации центра, он может привлечь к поиску дополнительных сотрудников, посмотреть камеры наблюдения и объявить информацию о пропавшем ребенке в громкоговоритель.

Если вы вышли из транспорта без ребенка или наоборот — главное научить ребенка оставаться на месте, а вам самим быстро идти на следующую или вернуться на предыдущую станцию ​​или остановку.

Если ребенок потерялся во время прогулки в парке или лесу — немедленно звоните в полицию по телефону 102 и ГСЧС по номеру 101. Номер 101 является универсальным — по нему вас соединят с любой спасательной службой.

Пока к вам едет помощь — самостоятельно осмотрите самые опасные места (склоны водоемов, отдаленные дорожки, на которые мог свернуть ребенок) и пробегитесь по вашему маршруту, зовите ребенка по имени.

Если ваш ребенок не вернулся вовремя домой, позвоните родственникам и друзьям, к которым он мог пойти, и напишите заявление в полицию.

Помните, что правоохранители не имеют права не принять его у вас и требуйте заверенный документ о том, что заявление принято.

Большинство потерянных детей правоохранители находят в течение двух суток, можно обратиться к волонтерским организациям или самостоятельно распространить информацию о пропавшем ребенке.

Можно обратиться в Службу розыска детей по номеру 116 000, они также контактируют с полицией.

Помните — главными после исчезновения ребенка являются первые три часа. Именно в этот промежуток времени ребенка найти легче, поэтому реагировать нужно быстро.