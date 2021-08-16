Нещодавно Україну сколихнула новина про маленького хлопчика, який загубився у горах під час екскурсії.

6-річну дитину знайшли, але усіх українських батьків зацікавила інформація про те, як не допустити таких випадків та що робити, коли дитина загубилась.

Факти ICTV розібрались, що робити коли ваш малюк загубився, як не допустити цього та чому навчити дитину на випадок таких ситуацій.

Як не загубити дитину

Головне, що потрібно пам’ятати батькам – інтерес та допитливість дітей активізується у нових та людних місцях.

Діти перестають концентрувати свою увагу на батьках та зацікавлено оглядають все навколо.

Достатньо відпустити малюка хоч на хвилину – і він може одразу загубитись у потоці людей.

Тому перша порада – міцно тримати дитину за руку. Якщо ви змушені відволіктись і відпустити сина чи доньку – тримайте з нею тактильний і голосовий контакт.

Розповідайте що ви зараз робите, залучайте дитину до процесу, звертайтесь за ім’ям. Наприклад, якщо в магазині на касі вам потрібно розрахуватися, говоріть з малюком і показуйте усе що робите, так ви зможете втримати його інтерес.

Під час прогулянок у людних місцях намагайтесь одягати дитину яскраво і примітно, радять правоохоронці.

Так, загубленого малюка буде легше знайти та ідентифікувати.

Якщо ваша дитина вже має особисті гаджети, то корисним буде налаштувати на смартфоні або розумному годиннику SOS-кнопки, яка реагує, якщо малюк віддаляється від встановленої геолокації.

Покладіть у кишеню дитини записку із її ім’ям, адресою та вашими контактами, а також вивчіть ці дані із малюком.

Проте, це не єдине, що має засвоїти дитина, щоб вміти реагувати у подібних ситуаціях.

Яким навичкам варто навчати дитину

Навчіть дитину кликати на допомогу та ніколи не лякайте її поліцією.

Так у неї сформується негативна думка про правоохоронців і в раз чого вона звернеться не до патрульного, а до незнайомої людини.

Заздалегідь поясніть дитині, що така ситуація може статись, але плакати та панікувати не варто, адже її вже шукають батьки.

До речі, розповідати дитині необхідні дані про її ім’я та адресу можна вже з трьох років. Саме з цього моменту малюки здатні це запам’ятати, але повторювати потрібно методично і не один раз.

Розробіть із дитиною алгоритм дій на випадок, коли вона загубилась і декілька разів порепетируйте таку ситуацію.

Він має бути таким:

Ти маєш зупинитися на одному місці і не блукати, адже так тебе легше знайти;

Якщо твої батьки вийшли з транспорту, а ти не встиг – виходь на наступній зупинці чи станції та чекай на місці;

Якщо чекаєш довго – можеш звернутись по допомогу, але не до всіх. Це мають бути – поліцейські, охоронці, продавці магазинів, кондуктор або водій тролейбусу (якщо ви розминулись з дитиною в транспорті) та перехожі з дітьми;

Нікуди не йди з незнайомцями, якщо це не правоохоронці – проси викликати поліцію на місце або просто тут і зараз зателефонувати твоїм батькам;

Якщо відчуваєш небезпеку від незнайомої людини, тебе кудись тягнуть чи вмовляють кудись піти – привертай увагу, голосно кричи та клич батьків.

Що робити батькам, якщо їх дитина загубилась

Тут алгоритм дій може відрізнятись в залежності від місця, у якому загубилась дитина, але одне загальне правило:

якщо губиться неповнолітня дитина не існує жодних правил про чекання трьох діб – звертайтесь до поліції негайно!

Якщо ваш малюк загубився у ТРЦ – поверніться тим маршрутом, яким ви йшли з ним та покличте за ім’ям свою дитину. Якщо ваш малюк залишився на місці – ви можете швидко його знайти.

Швидко зверніться до представника адміністрації центру, вони можуть долучити до пошуку додаткових співробітників, подивитись камери спостереження та оголосити інформацію про зниклу дитину у гучномовець.

Якщо ви вийшли з транспорту без дитини або навпаки – головне навчити дитину залишатись на місці, а вам самим швидко прямувати на наступну або повернутись на попередню станцію чи зупинку.

Якщо дитина загубилась під час прогулянки у парку або лісі – негайно телефонуйте до поліції за номером 102 та ДСНС за номером 101. Номер 101 є універсальним – за ним вас з’єднають із будь-якою рятувальною службою.

Поки до вас їде допомога – самостійно огляньте найбільш небезпечні місця (схили водойм, віддалені доріжки на які могла звернути дитина) та пробіжіться вашим маршрутом, кличте дитину за ім’ям.

Якщо ваша дитина не повернулась вчасно додому зателефонуйте родичам та друзям до яких вона могла піти та напишіть заяву до поліції.

Пам’ятайте, що правоохоронці не мають права не прийняти її у вас та вимагайте завірений документ про те, що заяву прийнято.

Більшість загублених дітей правоохоронці знаходять протягом двох діб, можна також звернутись до волонтерських організацій або самостійно розповсюдити інформацію про зниклу дитину.

Можна звернутись до Служби розшуку дітей за номером 116 000, вони також контактують із поліцією.

Пам’ятайте – головними після зникнення дитини є перші три години. Саме в цей проміжок часу дитину знайти найлегше, тож реагувати треба швидко.