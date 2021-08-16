В Софии Киевской 16 августа началась экспозиция оригинала конституции Пилипа Орлика и булавы Ивана Мазепы, которые хранились в Швеции.

Эти маленькие бумажки, написанные рукой Пилипа Орлика, и есть конституция, которой впервые провозглашалась независимость Украины.

Конституция Пилипа Орлика и булава Мазепы: первые фото с экспозиции в Киеве / 6 фотографий

На выставке также представлены клейнод гетмана Ивана Мазепы и его универсалы, которые хранятся в Украине.

Конституция 1710 года привезена в Украину впервые за 311 лет. У украинцев еще есть время, чтобы увидеть ценные раритеты. Экспозиция будет работать в Софийском соборе до 14 ноября 2021 года.

Украина несколько месяцев вела переговоры, поскольку шведская сторона была готова предоставить только копию документа.

Оригинал конституции Швеция согласилась предоставить на время, его привезли в Киев 10 августа в грузовике в сопровождении полицейской машины.