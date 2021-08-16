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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Конституция Пилипа Орлика и булава Мазепы: первые фото с экспозиции в Киеве

Конституція Пилипа Орлика

В Софии Киевской 16 августа началась экспозиция оригинала конституции Пилипа Орлика и булавы Ивана Мазепы, которые хранились в Швеции.

Эти маленькие бумажки, написанные рукой Пилипа Орлика, и есть конституция, которой впервые провозглашалась независимость Украины.

Конституція Пилипа Орлика
Конституція Пилипа Орлика
Булава Мазепи
Булава Мазепи
Клейнод гетьмана Івана Мазепи
Універсали Мазепи
Конституція Пилипа Орлика
Конституція Пилипа Орлика
Булава Мазепи
Булава Мазепи
Клейнод гетьмана Івана Мазепи
Універсали Мазепи
Конституция Пилипа Орлика и булава Мазепы: первые фото с экспозиции в Киеве / 6 фотографий

На выставке также представлены клейнод гетмана Ивана Мазепы и его универсалы, которые хранятся в Украине.

Конституция 1710 года привезена в Украину впервые за 311 лет. У украинцев еще есть время, чтобы увидеть ценные раритеты. Экспозиция будет работать в Софийском соборе до 14 ноября 2021 года.

Украина несколько месяцев вела переговоры, поскольку шведская сторона была готова предоставить только копию документа.

Оригинал конституции Швеция согласилась предоставить на время, его привезли в Киев 10 августа в грузовике в сопровождении полицейской машины.

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