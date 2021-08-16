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Валентина Летяк |

Конституція Пилипа Орлика та булава Мазепи: перші фото з експозиції у Києві

Конституція Пилипа Орлика

У Софії Київській 16 серпня почалась експозиція оригіналу конституції Пилипа Орлика та булави Івана Мазепи, які зберігалися у Швеції.

Оці маленькі папірці, написані рукою Пилипа Орлика, і є конституція, якою вперше проголошувалася незалежність України.

Конституція Пилипа Орлика
Конституція Пилипа Орлика
Булава Мазепи
Булава Мазепи
Клейнод гетьмана Івана Мазепи
Універсали Мазепи
Конституція Пилипа Орлика
Конституція Пилипа Орлика
Булава Мазепи
Булава Мазепи
Клейнод гетьмана Івана Мазепи
Універсали Мазепи
Конституція Пилипа Орлика та булава Мазепи: перші фото з експозиції у Києві / 6 фотографий

На виставці також представлено клейнод гетьмана Івана Мазепи і його універсали, які зберігаються в Україні.

Конституцію 1710 року привезено до України вперше за 311 років. У українців ще є час, щоб побачити цінні раритети. Експозиція працюватиме в Софійському соборі до 14 листопада 2021 року.

Україна кілька місяців вела перемовини, адже шведська сторона була готова надавати лише копію документа.

Оригінал конституції Швеція погодилася надати в позику, його привезли до Києва 10 серпня у вантажівці у супроводі поліцейського авто.

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