У Софії Київській 16 серпня почалась експозиція оригіналу конституції Пилипа Орлика та булави Івана Мазепи, які зберігалися у Швеції.

Оці маленькі папірці, написані рукою Пилипа Орлика, і є конституція, якою вперше проголошувалася незалежність України.

Конституція Пилипа Орлика та булава Мазепи: перші фото з експозиції у Києві / 6 фотографий

На виставці також представлено клейнод гетьмана Івана Мазепи і його універсали, які зберігаються в Україні.

Конституцію 1710 року привезено до України вперше за 311 років. У українців ще є час, щоб побачити цінні раритети. Експозиція працюватиме в Софійському соборі до 14 листопада 2021 року.

Україна кілька місяців вела перемовини, адже шведська сторона була готова надавати лише копію документа.

Оригінал конституції Швеція погодилася надати в позику, його привезли до Києва 10 серпня у вантажівці у супроводі поліцейського авто.