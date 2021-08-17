С начала проверки документов о прохождении вакцинации от коронавируса, которая началась 22 марта 2021 года, на пунктах пропуска зафиксировано 182 случая, когда люди пытались пересечь границу с поддельным или чужим сертификатом.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе и отмечают, что за минувшие сутки на границе задержали двух иностранцев.

Гражданин РФ пытался попасть в Украину с поддельным сертификатом о вакцинации от Covid-19.

Нарушителя обнаружили пограничники Черниговского отряда на пункте пропуска Сеньковка.

По данным Госпогранслужбы, на документе стояли фиктивная печать и подпись врача.

Еще один иностранец пытался попасть с Covid-сертификатом чужого человека. Гражданина Польши задержали на пункте пропуска Шегени на Львовщине.

Обеих нарушителей не пропустили в Украину и вернули назад, отметили в Государственной пограничной службе.

С началом пандемии недобросовестные люди постоянно стараются обходить установленные ограничения путем подделки различных Covid-документов.

В конце июля работников двух туристических компаний уличили в изготовлении поддельных Covid-справок.

За свои услуги они брали от 1 тыс. до 2 тыс. грн.