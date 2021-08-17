Від початку перевірки документів про проходження вакцинації від коронавірусу, яка почалась 22 березня 2021 року, на пунктах пропуску зафіксовано 182 випадки, коли люди намагались перетнути кордон із підробленим або чужим сертифікатом.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі та зазначають, що минулої доби на кордоні затримали двох іноземців.

Громадянин РФ намагався потрапити до України з підробленим сертифікатом про вакцинацію від Covid-19.

Порушника виявили прикордонники Чернігівського загону на пункті пропуску Сеньківка.

За даними Держприкордонслужби, на документі стояли фіктивна печатка і підпис лікаря.

Ще один іноземець намагався потрапити із Covid-сертифікатом чужої людини. Громадянина Польщі затримали на пункті пропуску Шегені на Львівщині.

Обох порушників не пропустили в Україну і повернули назад, зазначили у Державній прикордонній службі.

Із початком пандемії недобросовістні особи постійно намагаються обходити встановлені обмеження шляхом підробки різноманітних Covid-документів.

Наприкінці липня працівників двох туристичних компаній викрили на виготовленні підроблених Covid-довідок.

За свої послуги вони брали від 1 тис. до 2 тис. грн.