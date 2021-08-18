Большая стройка: самый большой скейтпарк Украины откроют на ВДНГ уже через неделю

Уже через неделю на столичном ВДНГ откроют первую часть уникального спортивного кластера, включающего самый большой в Украине скейтпарк площадью 2500 м2.

Проект реализовали в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщает глава КОДА Василий Володин.

По словам генерального директора ВДНГ Евгения Мушкина, на территории бетонного скейтпарка возможны как минимум 200 разных маршрутов катания.

Для его строительства привлекли специалистов из 10 стран мира, которые помогли правильно смоделировать маршруты и подобрали рецептуру бетона.

— Есть чаши/пулы для более продвинутых райдеров, а есть элементы, похожие на ступеньки и поручни для начинающих. Так начинающим будет легче и привычнее, — сказал Мушкин.

Фигуры и маршруты мультифункционального пространства подходят для скейтеров, ролеров, BMX-велосипедистов и самокатеров.

Для отдыха рядом обустроили тенистый сквер. Также для создания тени на территории скейтпарка высадят дополнительные деревья.

Вся поверхность пространства будет просматриваться с земли и дронами с неба для того, чтобы катающиеся могли снимать себя в движении.

Новый скейтпарк на ВДНГ будет полностью безбаръерным, что подтвердила экспертиза Big City Lab.

— Красные и синие цвета на скейтпарке – это специальный дизайн-код с контрастными цветами, который позволяет скейтерам с плохим зрением или просто уставшим легко ориентироваться в пространстве и видеть края фигур и перекладины. Также будет специальное яркое освещение на 10-метровых фонарях. Это снижает вероятность промахнуться и травмироваться, — добавил гендиректор ВДНГ.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что на этот год запланировано строительство или реконструкция 94 стадионов, старт строительства 19 ледовых арен, реконструкция 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.