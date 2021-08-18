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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Велике будівництво: найбільший скейтпарк України відкриють на ВДНГ вже за тиждень

Велике будівництво

Вже за тиждень на столичному ВДНГ відкриють першу частину унікального спортивного кластера, що включає найбільший в Україні скейтпарк площею 2500 м2.

Проект реалізували в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляє голова КОДА Василь Володін.

За словами генерального директора ВДНГ Євгена Мушкіна, на території бетонного скейтпарку можливі як мінімум 200 різних маршрутів катання.

Велике будівництво

Для його будівництва залучили фахівців з 10 країн світу, які допомогли правильно змоделювати маршрути і підібрали рецептуру бетону.

– Є чаші/пули для більш просунутих райдерів, а є елементи, схожі на сходинки і поручні для початківців. Так початківцям буде легше і звичніше, – сказав Мушкін.

Фігури і маршрути мультифункціонального простору підходять для скейтерів, ролерів, BMX-велосипедистів і самокатерів.

Для відпочинку поруч облаштували тінистий сквер. Також для створення тіні на території скейтпарку висадять додаткові дерева.

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Вся поверхня простору буде проглядатися з землі і дронами з неба для того, щоб спортсмени могли знімати себе в русі.

Велике будівництво

Новий скейтпарк на ВДНГ буде повністю безбар’єрним, що підтвердила експертиза Big City Lab.

– Червоні й сині кольори на скейтпарку – це спеціальний дизайн-код з контрастними кольорами, який дозволяє скейтерам з поганим зором або просто втомленим легко орієнтуватися в просторі і бачити краї фігур і поперечини. Також буде спеціальне яскраве освітлення на 10-метрових ліхтарях. Це знижує ймовірність промахнутися і травмуватися, – додав гендиректор ВДНГ.

Раніше заступник очільника Офісу президента, координатор президентської програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що на цей рік заплановано будівництво або реконструкція 94 стадіонів, старт будівництва 19 льодових арен, реконструкція 18 спортивних інтернатів і 100 ДЮСШ.

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