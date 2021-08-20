ПЦУ, Covid-19 и мусульмане-патриоты: как изменилась религиозная жизнь Украины за 30 лет

За годы независимости количество православных церквей в Украине постоянно менялось. Последняя появилась в декабре 2018 года — Православная церковь Украины (ПЦУ), которую признал Константинополь.

Как коронавирус стал на пути ПЦУ, о набожности украинцев и о том, чем наши коренные мусульмане отличаются от тех, что бегут в Европу, в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Института философии им. Сковороды НАНУ Людмила Филипович.

— Сколько у нас на самом деле действующих православных церквей — три, две или одна?

— (Смеется) Две! Это официальных и крупнейших. А кроме этих, у нас около десятка православных церквей, которые или автокефальными считаются, или имеют юрисдикционное подчинение другим церквям в мире.

То есть у нас главные по количеству общин Украинская православная церковь в единстве с Московским патриархатом и Православная церковь Украины в единстве со Вселенским патриархатом.

— А УПЦ КП продолжает свою деятельность, я так понимаю?

— Неофициально. Фактически, за ним один Владимирский собор сохраняется и еще пара приходов по Украине, которые живут идеей необходимости именно Киевского патриархата.

Мы тоже не отрицаем необходимость Киевского патриархата. На это направлены все наши ожидания и, собственно, Томос стал таким первым шагом к официальному легитимированному статусу Киевского патриархата, но нельзя перепрыгнуть в истории определенные ступени и периоды. Поэтому надо немножко подождать.

– А что происходит с названием УПЦ, когда речь идет о принадлежности к Московскому патриархату? И как происходит переход из УПЦ к ПЦУ?

— Они официально называются УПЦ, но есть предложение все-таки переименовать их в Русскую православную церковь в Украине. То есть РПЦ в Украине. Такая точка зрения и у Путина. Он так и называет, РПЦ в Украине — эту церковь.

А относительно переходов, скажу так: вяло. Вот есть такое замечательное слово. Сначала достаточно активно перешли около 600 общин. Собственно, это те люди, те иерархи, которые поддержали идею создания независимой автокефальной церкви и единения со Вселенским патриархом, то есть возвращение к своей Церкви-Матери.

Принять участие в Объединительном соборе согласились около десятка архиепископов церкви. Видите, как произошло? Кого-то запугали, кого-го не пустили. Кто-то прагматично подумал: “Что будет с моими верующими? Моим приходом?” Здесь, скорее, чисто церковно-политические были мотивы.

— 600 общин в первый год перешло. А потом почему так вяло пошло? Потому что было меньше желающих? Или людям вообще безразлично, в какую церковь они ходят?

— Во-первых, начался карантин. Фактически, приостановилась традиционная религиозная жизнь, которая должна проходить по определенным канонам, протоколам и определенному порядку. Например, одна из таких популярных форм взаимодействия паствы и иерархии — это такие визиты в разные приходы. Полтора года фактически никто никуда не ездил из-за карантина. И поэтому общение велось в очень ограниченном режиме.

Надо встречаться с людьми, с народом. Объяснять, что такое ПЦУ, почему она возникла. И даже мы, ученые, были ограничены в своем таком реальном участии в различных мероприятиях.

Я надеюсь, что если мы переживем так, как обещают нам вирусологи, окончание этого беспорядка в середине 2022 года, наступит новая волна нашего конкретного общения с людьми.

Можно приказом взять и решить. Вот мы взяли и перешли. Это процесс очень непростой. Потому что это связано с разрушением определенных традиций. С привычками. Если люди привыкли прославлять Патриарха Кирилла, значит, им очень трудно начать славить святейшего иерарха. А вот после этого флешмоба, что “Мы тебя не звали, Варфоломей”, вообще очень трудно представить, что люди даже это имя будут произносить с таким православным пиететом.

— Исследование Центра Разумкова показывает, что достаточно много украинцев считают себя просто православными и не думают о том, какой приход посещать. Почему так происходит?

— Количество людей, которые себя конфессионально привязывают, но не обозначают относительно какой-то определенной церкви, всегда было постоянным в Украине и составляло примерно треть среди православных. И здесь есть разные причины.

Первая — это просто незнание, неориентация. Украинцам что важно? Найти прямую связь с Богом. А через кого это устроено, через кого это происходит, для украинцев не очень важно, потому что они привыкли говорить своим языком напрямую.

Другой момент: украинцам в целом не очень нравится вот эта поляризация. Радикалов особенно у нас нет ни левых, ни правых, а все стремятся быть между теми и теми, чтобы было тихо, спокойно, неконфликтно. А когда уже обстоятельства заставляют, тогда они и просыпаются.

— А какие сейчас отношения между ПЦУ и УГКЦ? Два молодых руководителя. Довольно часто они появляются на совместных молитвах. Откуда это родство взглядов?

— Эти две церкви — обе национальные и по духу, и по формам проявления. Едва ли не единственные, кроме некоторых протестантов, которые тоже стоят на таких патриотических позициях.

— После аннексии Крыма много татар переехало на материковую часть Украины. Насколько это повлияет на то, что у нас может увеличиться количество мусульман с нынешних около половины процента?

— Различные данные есть. От очень реалистичных, что их 500 тыс., до таких фантазийных — 2 миллиона. Наш ислам отличается от ислама в арабских странах, или азиатских странах, или даже в Европе. В Европе ислам все-таки не инкорпорирован в культуру западную. А наш ислам “коренной”, как мы говорим, то есть он присущ людям, которые изначально проживают на украинской территории.

Поэтому переживать, что у нас увеличится количество мусульман, которые вообще не понимают, что такое Украина, не знают украинского языка, не поют украинские песни и им безразлично будущее Украины как независимого государства, не приходится.

У нас большинство все-таки крымских татар — это те люди, которые поддерживали украинскую независимость, и за это сейчас страдают. Я — за то, чтобы их число увеличилось, потому что это люди, которые будут отстаивать независимость Украины с оружием в руках, поэтому есть мусульмане на фронте. Капелланы мусульманские. Вы думаете, это только татары мусульмане? У нас очень много есть украинцев, принявших ислам. Я многих знаю. Они возглавляют общины мусульманские, будучи этническими украинцами.