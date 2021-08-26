В Днепре ко Дню Независимости установили рекорд Украины — создали самый длинный суши-сет в форме флага Украины. Его длина составила 15,7 м, а ширина 70 см.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга Х100, в который входит сеть ресторанов Sushi Master.

Рекордный сет приготовила команда поваров Sushi Master, для этого им понадобилось шесть часов. Желто-голубой сет в форме флага составили из 1200 роллов.

После замера его длины, сетом бесплатно угостили гостей мероприятия. Рекорд зафиксировали в Книге рекордов Украины.

— Было очень необычно — попробовать желтые и голубые роллы. Но на вкус они ничем не отличались от привычных – так же вкусны, — поделилась впечатлениями зрительница.

Отметим, 24 августа исполнилось 30-летие Независимости Украины, праздничные мероприятия проводили во всех городах Украины, а в Киеве состоялся торжественный парад.