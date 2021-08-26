До Дня Незалежності у Дніпрі створили найдовший прапор України із суші

У Дніпрі до Дня Незалежності встановили рекорд України – створили найдовший суші-сет у формі прапора України. Його довжина склала 15,7 м, а ширина 70 см.

Про це повідомляє прес-служба холдингу Х100, до якого входить мережа ресторанів Sushi Master.

Рекордний сет приготувала команда кухарів Sushi Master, для цього їм знадобилося шість годин. Жовто-блакитний сет у формі прапору склали з 1200 ролів.

Після замірювання його довжини, сетом безкоштовно пригостили гостей заходу. Рекорд зафіксували у Книзі рекордів України.

– Було дуже незвично – спробувати жовті та блакитні роли. Але на смак вони нічим не відрізнялися від звичних – так само смачні, – поділилася враженнями глядачка.

Зазначимо, 24 серпня виповнилося 30-річчя Незалежності України, святкові заходи проводили у всіх містах України, а у Києві відбувся урочистий парад.