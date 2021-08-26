В Украине учебный год начнется вовремя — с 1 сентября. Он будет проходить в обычном режиме, но с соблюдением протиепидемологичних норм.

Школы имеют для этого все необходимое. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Сейчас страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений. Обучение должно проходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое, — отметил он.

Денис Шмыгаль напомнил, что важным условием работы, гарантирующим безопасность учителя и ученика, является вакцинация педагогов от коронавируса. Поэтому он призвал украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки.

Накануне стало известно, что в случае ухудшения эпидситуации перейдут на дистанционное обучение те школы, в которых не вакцинировались 80% учителей. И педагоги, и родители, и ученики этому не рады, поскольку убедились в неэффективности такого обучения.

Поэтому обеспокоенные родители перед началом нового учебного года ищут репетиторов, а некоторые вообще забирают детей из обычных школ и переводят в специализированные дистанционные.