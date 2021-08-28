В Киеве и нескольких других городах Украины состоялся патриотический забег под названием Уважаю воинов, бегу за героев Украины.

Таким образом участники акции отдают дань уважения погибшим военнослужащим.

В столице предусмотрены разные дистанции: 2 км, 5 км и 10 км. Старт и финиш каждой из них находится на Майдане Независимости.

Участники должны пробежать выбранную дистанцию с закрепленным на футболке именем знакомого или незнакомого воина, который отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность страны.

— Вся Украина сегодня бежит в память о павших героях. Только в Киеве сегодня зарегистрировалось более тысячи человек. Наших погибших героев будут почитать по всей стране. Сегодня все участники будут бежать с мыслями о каждом конкретном человеке, который отдал свою жизнь во имя Украины, во имя того, чтобы сегодня мы все с вами могли мирно жить, развиваться и рожать детей, — сказала на церемонии открытия забега министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

По ее словам, в пробеге участвовала и команда министерства.

Забег также проходил в Виннице, Луцке, Днепре, Краматорске, Покровске, Ужгороде, Запорожье, Ивано-Франковске, Калуше, Фастове, Кропивницком, Украинке, Одессе, Харькове, Николаеве, Черкассах и Чернигове.

Акция уже традиционно проводится ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который отмечается 29 августа.

В Украине прошел четвертый забег в честь павших воинов / 2 фотографии

Мероприятие проходит уже четвертый год подряд. Впервые забег был организован 25 августа 2018 года. Тогда в Киеве на акцию собрались 300 человек, в том числе иностранные дипломаты, чиновники, участники боевых действий, а также родственники и друзья погибших воинов.