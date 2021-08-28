У Києві та кількох інших містах України відбувся патріотичний забіг під назвою Поважаю воїнів, біжу за героїв України.

Таким чином учасники акції віддають шану загиблим військовослужбовцям.

У столиці передбачені різні дистанції: 2 км, 5 км та 10 км. Старт і фініш кожної з них розміщений на майдані Незалежності.

Учасники мають пробігти обрану дистанцію із закріпленим на футболці ім’ям знайомого або незнайомого воїна, який віддав життя в боротьбі за територіальну цілісність країни.

– Вся Україна сьогодні біжить у пам’ять про полеглих героїв. Тільки в Києві сьогодні зареєструвалися понад тисяча осіб. Наших загиблих героїв шанують по всій країні. Сьогодні всі учасники бігтимуть з думками про кожну конкретну людину, яка віддала своє життя в ім’я України, в ім’я того, щоб сьогодні ми всі з вами могли мирно жити, розвиватися і народжувати дітей, – сказала на церемонії відкриття забігу міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

За її словами, в пробігу брала участь і команда міністерства.

Забіг також проходив у Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Краматорську, Покровському, Ужгороді, Запоріжжі, Івано-Франківську, Калуші, Фастові, Кропивницького, Українці, Одесі, Харкові, Миколаєві, Черкасах та Чернігові.

Акція вже традиційно проводиться до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначається 29 серпня.

В Україні відбувся четвертий забіг на честь полеглих воїнів / 2 фотографии

Захід відбувається вже четвертий рік поспіль. Вперше забіг був організований 25 серпня 2018 року. Тоді в Києві на акцію зібралися 300 осіб, в тому числі іноземні дипломати, чиновники, учасники бойових дій, а також родичі і друзі загиблих воїнів.