Украинцы – герои: США поблагодарили военных за помощь в эвакуации из Афганистана

Соединенные Штаты Америки высоко оценили помощь Украины в эвакуации людей из Афганистана, власть в котором захватили боевики террористической организации Талибан.

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил советник по вопросам прессы, образования и культуры посольства США в Украине Уолтер Браунолер.

По его словам, сложившаяся в Кабуле ситуация вынудила потратить множество сил не только от США, но и их стран-союзниц.

— За последние несколько недель мы видели много героев, которые эвакуировали не только украинцев, но и афганцев, других иностранцев как из Кабула, так и из других городов, — заявил Браунолер.

Дипломат поблагодарил украинских военных, Офис президента и весь народ Украины за эвакуацию людей из горячей точки.

Представитель американского посольства подчеркнул, что украинские военные проявили смелость и согласились помочь в спасении людей в экстремальных условиях, поэтому государство может ими гордиться.

Напомним, 27 августа военнослужащие Сил специальных операций Украины и Главного управления разведки помогли эвакуировать в аэропорт Кабула 19 афганских переводчиков и членов их семей, среди которых был сотрудник канадской газеты The Globe and Mail. Затем людей на украинском военном самолете вывезли в Киев.

Украинцы пешком вошли в Кабул, где обнаружили два микроавтобуса с эвакуируемыми, которые затем в пешем порядке 600 метров сопровождали до территории аэродрома.

Две предыдущие попытки эвакуировать афганцев, которые были организованы Минобороны Канады и Госдепом США – провалились, поскольку предполагалось, что машины смогут добраться до аэропорта самостоятельно.

Фото: пресс-служба ССО