Українці – герої: США подякували військовим за допомогу в евакуації з Афганістану

Сполучені Штати Америки високо оцінили допомогу України в евакуації людей з Афганістану, владу в якому захопили бойовики терористичної організації Талібан.

Про це в інтерв’ю одному з телеканалів заявив радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Уолтер Браунолер.

За його словами, ситуація, що склалася в Кабулі змусила витратити безліч сил не лише від США, але й від їхніх країн-союзниць.

– За останні кілька тижнів ми бачили багато героїв, які евакуювали не лише українців, а й афганців, інших іноземців як з Кабулу, так і з інших міст, – заявив Браунолер.

Дипломат подякував українським військовим, Офіс президента і весь народ України за евакуацію людей з гарячої точки.

Представник американського посольства наголосив, що українські військові проявили сміливість та погодилися допомогти в порятунку людей в екстремальних умовах, тому держава може ними пишатися.

Нагадаємо, 27 серпня військовослужбовці Сил спеціальних операцій України та Головного управління розвідки допомогли евакуювати до аеропорту Кабулу 19 афганських перекладачів і членів їх сімей, серед яких був співробітник канадської газети The Globe and Mail. Потім людей на українському військовому літаку вивезли до Києва.

Українці пішки увійшли до Кабулу, де виявили два мікроавтобуси з евакуйованими, які потім в пішому порядку 600 метрів супроводжували до території аеродрому.

Дві попередні спроби евакуювати афганців, які були організовані Міноборони Канади та Держдепом США – провалилися, оскільки передбачалося, що машини зможуть дістатися до аеропорту самостійно.