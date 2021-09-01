Сделали инклюзивными: Укрзализныця обновила три электрички на 158 млн грн

Укрзализныця потратила 158 млн гривен на модернизацию трех пригородных электропоездов.
Одна из электричек уже курсирует на фастовском направлении, которое является одним из самых популярных, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Еще два электропоезда выйдут на маршруты в ближайшее время.
Модернизированные вагоны приспособили для путешествий маломобильных людей.
Там установлены пандусы и кнопки вызова поездной бригады. Кроме того, все указатели продублированы шрифтом Брайля.
Также были установлены специальные крепления для велосипедов и заменены некоторые элементы интерьера.
Укрзализныця планирует сделать инклюзивными еще четыре поезда, а в дальнейшем нарастить темпы обновления парка пригородных электричек.
Работы проводились на Киевском электровагоноремонтном заводе, который является одним из предприятий, входящих в госкорпорацию.