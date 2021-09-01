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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Зробили інклюзивними: Укрзалізниця оновила три електрички на 158 млн грн

Электричка

Укрзалізниця витратила 158 млн гривень на модернізацію трьох приміських електропотягів.

Одна з електричок вже курсує на фастівському напрямку, який є одним з найпопулярніших, повідомили в прес-службі держкомпанії.

Ще два електропоїзди вийдуть на маршрути найближчим часом.

Модернізовані вагони пристосували для подорожей маломобільних людей.

Там встановлено пандуси та кнопки виклику поїзної бригади. Крім того, усі вказівники продубльовано шрифтом Брайля.

Також було встановлено спеціальні кріплення для велосипедів та замінено низку елементів інтер’єру.

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Укрзалізниця планує зробити інклюзивними ще чотири потяги, а в подальшому наростити темпи оновлення парку приміських електричок.

Роботи проводилися на Київському електровагоноремонтному заводі, який є одним з підприємств, що входять до складу держкорпорації.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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