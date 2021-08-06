Укрзализныця начала электрификацию около 40 км путей на Черкащине — Юрик

В Черкасской области Укрзализныця начала электрификацию железнодорожного участка от Черкасс до станции имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает сайт Укрзализныци.

Проект реализуется в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка. Этот проект, по мнению и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика, является хорошим примером поддержки компании со стороны государства.

— В этом году из госбюджета выделено 72,8 млн грн на начало реализации этого проекта. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, а после экспертизы стартует активная фаза работ, — отметил Иван Юрик.

Юрик добавил, что все работы по электрификации этого почти 40-километрового участка планируют завершить в первом квартале 2022 года.

Старт аналогичных работ на участках Ковель — Изов — Госграница и Долинская — Николаев, по мнению Юрика, позволяет говорить о начале большой электрификации украинских путей.

— Все эти проекты призваны уменьшить выбросы в окружающую среду и снизить эксплуатационные затраты. В частности, благодаря электрификации участка Черкассы — им. Тараса Шевченко будет значительно улучшено железнодорожное сообщение в регионе и разгружены автодороги. Это важный проект для региона и всей Украины, — резюмировал руководитель Укрзализныци.

Сейчас на участке между Черкассами и станцией им. Т.Шевченко курсируют пригородные поезда, четыре региональных поезда, два поезда дальнего следования — из Киева в Одессу и из Львова в Черкассы — и грузовые поезда. Все они используют теплотягу.

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На участке между Черкассами и станцией имени Тараса Шевченко расположены две промежуточных станции: Смела и Белозерье. Все станции введены в эксплуатацию в 1876 году.

Укрзализныця не будет повышать тарифы для населения

Укрзализныця изменит тарифы на грузовые перевозки, но это не касается пассажирских перевозок. Приоритетом для последних является повышение комфорта в поездах.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко в интервью Forbes.