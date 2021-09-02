Споры, секреты и введение украинской гривны

Сегодня исполняется 25 лет со дня введения гривны в обращение. Это происходило со 2 по 16 сентября 1991 года. Украина получила собственную национальную валюту спустя целых пять лет после провозглашения независимости. Хотя на самом деле ее дизайн разработали еще до 24 августа 1991 года.

Печатали первые гривны за границей, в Канаде, причем в кредит. На самом деле мы могли получить совсем другую валюту, с другими номиналами, и могла называться она украинский доллар.

После распада Советского Союза Украине было важно получить собственные атрибуты суверенитета. И создание валюты было одним из них.

Чем платили пять лет до гривны?

На первое время выход нашли: ввели квазивалюту — купонокарбованцы. Но уже первый год ее обращения привел к невероятной девальвации в 20 тыс. процентов, которая обернулась гиперинфляцией, в тысячу раз большей, чем бывает сегодня.

— Очень глубокий трансформационный кризис, у нас он был более болезненный, чем в других странах бывшего Союза. Потому что 80% нашей экономики были неразрывно интегрированы в экономику Союза. А пришлось ведь разрывать. Причем дополнительные сложности создавала и Россия. Она не хотела выпускать нас из рублевой зоны, — вспоминает президент Украины (а в 1992-1993 годах премьер-министр) Леонид Кучма.

Кучма добавил, что наши безналичные внешние расчеты оставались рублевыми и шли через Россию. И курс, который диктовал российский Центробанк, был для Украины катастрофически невыгодным. А выгодным наоборот было массово переводить безналичные капиталы из Украины в Россию.

По оценкам экономистов, из-за этого в первый год независимости Украина потеряла почти половину годового государственного бюджета. Новый премьер-министр Кучма настоял на выходе из рублевой зоны. Украинский купоно-рубль приобрел все свойства настоящих денег. Хоть это была временная валюта, зато собственная.

— В первые же недели своего премьерства я добивался и добился подписания указа президента Леонида Макаровича (Кравчука, — Ред.) об окончательном переходе на безналичный рубль и выходе Украины из рублевой зоны, — вспоминает Леонид Кучма.

Как рисовали гривны

Между тем уже в апреле 1991 года объявили конкурс среди художников-графиков. Им дали задание нарисовать эскиз будущей банкноты номиналом в 5 гривен с изображением Богдана Хмельницкого.

— Хмельницкий — фигура компромиссная, которая всех устраивает. Это же апрель 91 года. Это Советский Союз. Советское руководство Хмельницкий устраивает, демократическую среду Хмельницкий устраивает. С этого и этого начали, – рассуждает бывший дизайнер, историк Игорь Дудник.

В конкурсе победил эскиз, который разработали Василий Лопата и Борис Максимов. После конкурса им дали заказ разработать остальные эскизы гривны. Факты нашли даже тогдашний слив в газету с реальным эскизом этой купюры. Статья была опубликована в газете Коммерсант.

— Относительно названия национальной валюты, решение принималось непосредственно Верховной Радой Украины. Среди вариантов, кроме гривны, например, Лесь Танюк предлагал украинский доллар или были варианты, связанные с названием рубль. Но единодушным было решение выбрать гривну, поскольку это было обусловлено использованием гривен в течение многих веков, — рассказывает Денис Толочко, начальник отдела Музея денег Национального банка Украины.

Были дискуссии и насчет номинального ряда.

— Сначала хотели 3-гривневую купюру, а не 2-гривневую, потому что в Советском Союзе были 3 рубля. Но решили — нет, мы отходим от Советского Союза, идем на запад. Наш образец — это доллар. А доллары — это 2, три доллара нет. Поэтому сделали 2-гривневую купюру. Также было 25 рублей в СССР, поэтому у нас сделали 20 гривен, как 20 долларов, — рассказывает Игорь Дудник.

Рассматривали два подхода: один – российский, когда на мелких номиналах незначительные фигуры, а чем выше номинал, тем выше персона, и наоборот – американский, когда на 1-гривневой купюре важная персона, основатель государства, и дальше они уже уменьшаются по своей значимости.

Выбрали американский подход. Также старались придерживаться хронологии. Но вот для Тараса Шевченко сделали исключение, поскольку все причастные единогласно решили, что 100-ня должна достаться именно Шевченко.

Дизайн тоже ориентировался на тогдашний доллар — симметричный, когда портрет посередине.

Как рождалась украинская гривна: тайны, споры и секретные детали / 2 фотографии

Большинство информации о создании гривны описал в своей книге сам дизайнер Василий Лопата. Сейчас он болен. Пообщаться с нами не смог, однако в его книге Надежды и разочарования, или метаморфозы гривны говорится, что фигур для изображения на банкнотах выбирали очень тщательно, в оживленных дискуссиях, но по единому принципу.

— Все понимали, что персонажами гривны должны стать те исторические фигуры, которые сделали существенный и неоспоримый вклад в украинский государствообразующий процесс от древнейших времен до ХХ века, — пишет Василий Лопата.

Брали от истоков Киевской Руси, поэтому киевские князья появились на первых номиналах. Затем захватили казацкий период, где появились на 5 и 10 гривнах гетманы. И уже на 50 гривнах было принято решение изобразить Михаила Грушевского как председателя Центральной Рады. Хотя фигуры Мазепы и Грушевского вызывали сомнения.

— На начальном этапе разработки такие фигуры, как Михаил Грушевский и Иван Мазепа, воспринимались с осторожностью. Поскольку все это происходило еще до провозглашения независимости Украины и Украина находилась еще в информационном поле Советского Союза, где Михаил Грушевский был запрещен, фактически все его труды были изъяты из библиотек. Опять же, Иван Мазепа был предан русской церковью анафеме и тоже считался одним из врагов империи. Но после провозглашения независимости эти фигуры утвердили единогласно, – рассказывает Денис Толочко.

В то же время дискутировали о том, как изобразить князей — с усами или с бородами. В конце концов, в первом и втором поколении у Владимира Великого и Ярослава Мудрого усы. А вот третье поколение — уже без усов, зато с бородой.

Всего было утверждено семь номиналов — 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100. Банкнота номиналом 200 гривен была резервная. Однако предусмотрительные дизайнеры нарисовали гривны включительно до номинала 500 гривен.

Как рождалась украинская гривна: тайны, споры и секретные детали / 3 фотографии

На них был Григорий Сковорода (который есть на купюре и сегодня), а также альтернативный вариант – Даниил Галицкий. Была и 1 тыс. — на ней Василий Лопата видел Петра Могилу. И Даниил Галицкий, и Петр Могила так и остались эскизами.

Гривны напечатали в кредит

Изображение утвердили – теперь деньги надо напечатать. Но деньги стоят денег. Украина пока таких ресурсов, да и оборудования не имела.

Искали возможности изготовить купюры для всей страны за рубежом. В конце концов, соглашение заключили с канадской компанией Canadian Bank Note Company, которая печатает деньги, паспорта, ценные бумаги не только для Канады, но и для многих стран.

Все сходилось – поддержка диаспоры и самой Канады.

— Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины. Это дало большой толчок в этом процессе. Губернатор-генерал – это представитель Королевы в Канаде, фактически глава государства, тогда был канадец украинского происхождения Рамон Гнатишин. И он фактически договорился тогда с премьер-министром, если референдум будет справедлив, прозрачен и будет определено, что украинский народ действительно хочет свою независимость, Канада должна быть первой страной. Для него это был вопрос чести. На глобальном, геополитическом уровне это сильно повлияло на толчок этого процесса по отношению к гривне, — вспоминает Даниил Билак.

Тогда он был молодым юристом в Канаде. И его клиентом была именно компания Canadian Bank Note Company. Ему и выпало вести весь юридический переговорный процесс.

Переговоры начали в конце 1991-начале 1992 года. Переговоры проходили и в Киеве, и в Канаде. Фабрика по печати средств работала круглосуточно.

— Остановили все, все остальные заказы просто отсрочили и занимались только гривнами. Конечно, это было и коммерчески им выгодно. Но они хотели. Для них это также большая история, хотя они к Украине никакого отношения не имели. Но был толчок со стороны канадского правительства. Все понимали необходимость этого процесса, — вспоминает Даниил Билак.

Он лично был знаком с первым автором гривен и видел выгравированные на металле гривны.

— Это было искусство, было поразительно смотреть на такое искусство, не только как атрибут суверенитета, а просто как проявление украинской истории, украинская история была буквально высечена. У меня было то же чувство, когда ночью я подъехал к фабрике, где все это печатали в Торонто, и смотрел, как большие листы разных номиналов печатали. Мой дедушка воевал в ОУН, и я думал, если бы только он мог это видеть, что бы он думал, это просто для того поколения было что-то нереальное, что исполнилось на 70 лет позже, — вспоминает Билак.

Сначала договорились, что в Канаде напечатают все купюры от 1 гривны до 100. Но впоследствии купюры номиналом в 50 и 100 гривен печатали на Мальте.

Везли гривну под охраной Альфы. По морям, океанам и рекам

Гривна готова, но она за океаном, и ее надо доставить в Украину. Это операция Щит Украины. И за купюрами отправляют из Украины сухогрузное судно Петр Алейников.

Операцию тщательно готовили, но и моряки, и спецназовцы, которых отправили как охрану и сопровождение, узнали обо всем лишь за несколько дней до отправки. Причем бойцы были замаскированы под моряков. Их официально оформили в штат экипажа.

— Мы поняли, что рейс будет нестандартный. Ребята приехали, все один в один, под два метра ростом, с какими-то интересными мешками, ящиками, в которых, как оказалось впоследствии, были оружие и боеприпасы, — вспоминает Вадим Сорока.

Сегодня Вадим Сорока капитан дальнего плавания, а тогда, в 1992-м, второй помощник капитана судна Петр Алейников. Он был в составе экипажа уже второго рейса.

— Мы узнали где-то за два дня до того, как идти в плавание, что будем возить гривну. Но в какую страну, сколько времени это займет – никто не знал. Только наше руководство знало. Родные наши тоже об этом еще долго ничего не знали. Вероятно, где-то до введения гривны в 1996-м. Нас оформили членами экипажа. Были в спортивных костюмах, морских майках нательных, под моряков. А потом пошла вся наука как моряка. Каждый день тренировки по тушению пожара, эвакуации на случай внештатных ситуаций. Каждый должен был знать, кто в какую шлюпку садится. Отрабатывали все возможные варианты, — рассказывает Павел Бабич, представитель спецслужбы подразделения Альфа.

Первое сухогрузное судно, которое отправили из Украины, забрало напечатанные купюры — их подвозили броневиками. Отправилось из порта Монреаль через Атлантику. Забрало с Мальты остальные купюры. Первый поход длился 49 суток. И на маршруте было всякое – и на несколько дней посреди Атлантики корабль оставался без связи, и неизвестный встречный корабль шел на таран у Ньюфаундленда, примерно там, где когда-то Титаник налетел на айсберг.

— Перед выходом из Монреаля у того экипажа сломалась радиостанция. В то время это было важное и единственное средство связи. Практически в таком случае руководство имело право рейс отменить и ждать, пока будет отремонтирована радиостанция или будет доставлена новая. Потому что это судно без ушей и без связи с землей, а в таком важном рейсе и с таким важным грузом — тем более. На тот момент только благодаря этим отчетам мы могли сказать, где мы, что мы живы-здоровы, потому это был достаточно важный форс-мажорный случай. Но ответственные за операцию вместе с капитаном приняли решение выходить на маршрут без связи, — рассказывает Вадим Сорока.

Всего гривну доставляли тремя морскими рейсами. Кроме банкнот, привезли также монеты, бланки для новых паспортов и оборудование для печати денег уже в Украине.

Все ценные бумаги и монеты были в обычных контейнерах и опломбированы. Уже в Украине банкноты доставляли баржами по Днепру. Охрана ехала и по суше, и по воде. А потом еще месяц контейнеры со свежими гривнами стояли в Киеве прямо на берегу Днепра под охраной.

На глазах у ничего не подозревавших прохожих. Потому что хранилища для новой валюты еще не были готовы.

— Не помню, сколько уже контейнеров мы доставили в Киев, но это была основная партия. В Киеве пришвартовались напротив Ленинской кузницы, и эти контейнеры стояли там около месяца, а мы еще месяц их охраняли. Проходившие люди ничего не подозревали. Никто не знал, куда везти эти деньги. Филиал завода Кристалл как раз строился, и нам сказали, что он для этого подходил. Но ждали, пока его построят. Потом охраняли еще там, ведь там не было ни охраны, ни сигнализации. Ждали, пока поставят забор, видеокамеры, подготовят помещение для станков, — вспоминает альфовец Павел Бабич.

Как ввели гривну

Итак, в октябре 92-го гривна уже в Украине, но еще 4 года будет лежать под охраной. А рубль еще 4 года будет оставаться в обращении, хотя страшная гиперинфляция постепенно обесценит его дотла.

Последняя купюра в карбованцах имела номинал 1 млн. Сначала эти рубли, которые тоже на первых этапах печатали за границей, охраняли тремя кольцами охраны.

— Мы летали за купонами. Тогда мы были под прикрытием пилотов. Рейсы Франция, Англия, Испания. Приземлялись в Борисполе. Было много сил: и МВД, и внутренние войска, приезжали из областей машины бронированные. В месяц где-то 3-4 рейса было. А потом, пока привозили, время шло, инфляция их съедала. За три-четыре месяца эти купоны так обесценились, что их возили без охраны. Уже и сам полет не окупался. В конце на простых машинах бортовых везли, на повороте купоны вылетали и никто на это уже не обращал внимания, — рассказывает Павел Бабич.

В то же время свою роль рубль сыграл. Это был крайне нужный шаг.

— Карбованец принял на себя инфляционный удар. Каждый лишний ноль на карбованцах был нужен, чтобы лишних нулей после этого не было на гривнах, — объясняет второй президент Украины Леонид Кучма.

И открывает тайну, о которой мало кто знает. Украинские гривны вводили в обращение со 2 по 16 сентября 1996 года, и к этому времени экономическую ситуацию уже удалось стабилизировать. Но могли бы ввести и на год раньше.

— Мы ввели гривну, когда были уверены, что она будет стабильной и прочной, что она устоит. Но открою сейчас то, что мало кому известно: гривну можно было ввести на год раньше. Сразу после моего избрания президентом я создал комиссию по денежной реформе. И уже в сентябре 1995-го Анатолий Степанович Гальчинский, руководитель рабочей группы, докладывал мне, что все готово. Но руководители Кабмина и Нацбанка настояли на том, чтобы введение гривны отложить на год, просто, если скромно говорить, перестраховались, — рассказывает президент Украины (1994 -2005 г г.) Леонид Кучма.

Украина ввела собственную валюту позже остальных постсоветских стран, зато она была крепкой — еще несколько лет курс гривны к доллару держался в пределах менее чем две к одному.

— Даже когда в 1998-м произошел мировой экономический кризис, гривна пошатнулась, но Украина устояла, а Россия, помните, тогда объявила дефолт. А мы остались живы в этом плане, — отмечает Леонид Кучма.

В 2004 году ввели графический знак гривны, где две параллельные линии означают финансовую и экономическую стабильность.

Валюта действительно демонстрировала относительную стабильность вплоть до 2008-го года, когда с 5 гривен за доллар прыгнула до 8-ми. А еще более мучительная девальвация ждала гривну с началом боевых действий на Донбассе.

Современная гривна

Сегодня мы уже имеем 4 поколения гривны. Три последних поколения создают не два автора, а целая команда дизайнеров Монетного двора.

Изменения были и в размерах, и даже во внешности героев. Если сначала Владимир Великий и Ярослав Мудрый — с усами, то в третьем поколении — их украсили бородами. Если сначала портеты были по центру, то потом их сместили влево.

Сегодня же они снова по центру. Именно в этом поколении и последняя фигура для 1000-ной купюры — Владимир Вернадский. В Нацбанке рассказали, кто еще претендовал на банкноту.

— Советовались и с научным сообществом, и с историками, было несколько разных вариантов. Был и Даниил Галицкий, и гетман Скоропадский, и гетман Сагайдачный, Александр Довженко, и большинство выбрало Владимира Вернадского, — рассказывает Валерий Строчко, начальник отдела исследований и защиты денежных знаков Национального банка Украины.

Современные гривны больше похожи на евро, замечают украинцы. Но и защищены не хуже евро — добавляют в Нацбанке.

Леся Украинка и Григорий Саввич предпоследнего поколения –любимые среди фальсификаторов. Зато последние 500-ку и 1000-ную купюру защитили максимально-специальной системой SPARK, что фактически нельзя сфальсифицировать.

Старые банкноты постепенно выходят из обращения. Со временем, планируют в Нацбанке, бумажной гривны, 2-х, 5-ти и 10-ти не будет. Вместо них будут только эти номиналы в монетах. Зато у украинской гривны будет цифровое будущее.

Месяц назад парламент принял закон, который позволяет со следующего года внедрить электронную гривну. Причем Украина в этом вопросе идет в числе первых.

Итак, гривне — 25. За этот небольшой период ей пришлось перенести много испытаний. Но она остается фундаментом нашей экономики. И беря национальные деньги в руки, мы чувствуем не только то, что можем делать покупки с каждой из этих купюр.