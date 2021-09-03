Киев получил первый современный трамвай, купленный благодаря соглашению Мининфраструктуры и ЕИБ

В Киев на днях прибыл первый трамвай из тех, которые будут закуплены на кредит Европейского инвестиционного банка в рамках инициативы Мининфраструктуры.

Как сообщает Мининфраструктуры Украины, будет закуплено 20 таких трамваев. Общая сумма кредита Европейского инвестиционного банка составляет €24,9 млн.

Все трамваи должны прибыть в Киевпастранс до начала 2023 года. Первым в столицу прибыл 3-секционный низкопольный трамвай производства ТОО ТАТРА-ЮГ с местами для людей с инвалидностью.

Его длина 26 м, он и способен перевозить до 300 пассажиров. Он будет находиться в Дарницком депо, а после пусконаладочных работ выйдет на маршруты на Левом берегу.

— Для Министерства инфраструктуры совместный договор с Европейским инвестиционным банком — это возможность начать в Украине качественно новый проект, который соответствует ценностям безбарьерности, экоориентированности и обеспечения комфорта пассажиров. Мы бы хотели, чтобы украинские города были более проактивными в направлении развития электротранспорта, ведь это один из ключевых шагов к снижению уровня выбросов в атмосферу в мегаполисах, — сказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

По словам главы представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жана-Эрика де Загона, кредит ЕИБ на новые трамваи в Киеве поспособствует развитию экологически безопасного и стойкого транспорта.

— Как представители климатически ориентированного банка ЕС мы верим, что развитие эффективной системы городского транспорта — один из лучших способов борьбы с загрязнением и решение вопросов смены климата, — сказал он.

Европейский инвестиционный банк выступает партнером Украины в финансировании инфраструктуры общественного транспорта с 2007 года. Всего по проекту ЕИБ городскому общественному транспорту Украины (фаза 1) предоставляется рамочный кредит на €200 млн для финансирования общественного транспорта в 11 города Украины.

Напомним , в ближайшее время в Киеве должно быть улучшено также пригородное железнодорожное сообщение. В рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

В рамках сотрудничества со швейцарской компанией Stadler запланировано закупить для Киева 30 пригородных электропоездов производства этой компании.