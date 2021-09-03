Київ отримав перший сучасний трамвай, куплений завдяки угоді Мінінфраструктури та ЄІБ

До Києва прибув перший трамвай з тих, які буде закуплено на кредит Європейського інвестиційного банку в межах ініціативи Мінінфраструктури.

Як повідомляє Мінінфраструктури України, буде закуплено 20 таких трамваїв. Загальна сума кредиту Європейського інвестиційного банку становить €24,9 млн.

Усі трамваї мають прибути до Київпастрансу до початку 2023 року. Першим у столицю прибув 3-секційний низькопідлоговий трамвай виробництва ТОВ ТАТРА-ЮГ з місцями для людей з інвалідністю.

Він має довжину 26 м і може перевозити до 300 пасажирів. Наразі він перебуває у Дарницькому депо, а після пусконалагоджувальних робіт вийде на маршрути на Лівому березі.

– Для Міністерства інфраструктури спільна угода з Європейським інвестиційним банком — це можливість започаткувати в Україні якісно новий проєкт, який відповідатиме цінностям безбар’єрності, екоорієнтованості та забезпечення комфорту пасажирів. Ми хотіли б, щоб українські міста були більш проактивними у напрямі розвитку електротранспорту, адже це один із ключових кроків до зниження рівень викидів у мегаполісах, – сказала заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

За словами голови представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жана-Еріка де Загона, кредит ЄІБ на нові трамваї у Києві сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту.

– Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми віримо, що розвиток ефективної системи міського громадського транспорту — один із найкращих способів боротьби із забрудненням та вирішення питань зміни клімату, – зазначив він.

Європейський інвестиційний банк є партнером України у фінансуванні інфраструктури громадського транспорту з 2007 р. Загалом за проектом ЄІБ Міський громадський транспорт України (фаза 1) надається рамковий кредит на €200 млн для фінансування громадського транспорту в 11 містах України.

Нагадаємо , найближчим часом у Києві також має бути покращено приміське залізничне сполучення. У межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво запускається проект City Express для розвитку приміського залізничного сполучення.

У межах співпраці зі швейцарською компанією Stadler заплановано закупити для Києва 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії.