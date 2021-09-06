Меморіальний комплекс пам’яті жертв Голодомору завершують у стислі терміни за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Блогер Павло Авдокушин побував на будмайданчику і опублікував відеозвіт в Youtube.

– На початку літа 2021 року об’єкт був включений в національну програму Велике будівництво, і йому було виділено необхідне фінансування. Завдяки цьому за три літніх місяці було виконано просто фантастичний обсяг будівельних робіт, – повідомив Авдокушин.

Зокрема в музеї вже ведуть роботи на даху і закінчують встановлювати внутрішні перегородки. Замовлені та отримані ліфти, а на прилеглій території зміцнюють схили, прогулянкові доріжки і оглядові майданчики.

– Добудовується міст через Дніпровський спуск. Приступили до мощення паркувального майданчика, збирають сходово-ліфтові вежі моста, – коментує він.

Також всередині самого музею завершують будівництво комунікаційного колектора.

Фантастичний обсяг робіт: блогер показав, як Велике будівництво завершує Меморіал Голодомору / 3 фотографии

Створення Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору було розпочато у 2008 році. У 2009 році змогли закінчити першу чергу. Будівництво Національного музею Голодомору-геноциду було відкладено до 2016 року.

Відтоді до включення об’єкта в програму президента Володимира Зеленського Велике будівництво суттєвих робіт на Меморіалі не вели.

– Об’єкт, як і безліч інших у країні, перетворився на довгобуд, будувався повільно, а його вартість збільшувалася щороку. Стандартна історія господарників і ностальгуючих за ними популістів, – зазначив у Facebook Юрій Голик.

Юрій Голик додав, що в рамках програми президента було поставлене завдання ​завершити Меморіал цього року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський дав старт національній програмі Велика реставрація, щоб відновити ключові пам’ятники культури України.