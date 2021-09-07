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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

В Украине могут появиться бюджетные места в частных университетах: Рада приняла законопроект

студенти

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5467 о формировании бюджетных мест для обучения в университетах и техникумах. Такое решение принято на заседании ВРУ сегодня, 7 сентября.

Проект закона предлагает упорядочить формирование бюджетных мест в учебных заведениях, в частности:

  • усовершенствовать порядок формирования государственного заказа в разрезе образовательных, образовательно-профессиональных, образовательно-научных/творческих, научных степеней, образовательно-квалификационных уровней, отраслей знаний, специальностей и профессий с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах, научных, научно-педагогических и рабочих кадрах на рынке труда на плановый год и следующие за ним два года;
  • предусмотреть бюджетные места для обучения в частных университетах;
  • ввести автоматизированное адресное размещение бюджетных мест через Единую государственную электронную базу по вопросам образования между учебными заведениями путем предоставления поступающему рекомендаций на основании его конкурсного балла.

Предполагается установить норму для конкурсов, которые должен пройти абитуриент, поступающий на бюджетную форму обучения.

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Источник: Минобразования

Фото: Depositphotos

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