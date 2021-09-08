В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Страна закупила вакцины, открыла прививочные пункты и агитирует людей делать спасительные уколы против Covid-19. Однако пока желающих не слишком много. Тем временем вещества хранятся на складах, и срок их годности на исходе.

Что будет делать Минздрав с вакцинами с истекшим сроком годности и как планирует оживлять вакцинальную кампанию в стране, Фактам ICTV рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— Сколько сейчас доз вакцин хранится на складах в Украине и каков срок их годности?

— Сейчас в Украине в целом на разных складах — и на областных, и на национальном уровнях — 10,4 млн доз вакцины. Вся вакцина рекомендована ВОЗ.

Если говорить о сроках хранения вакцины, то они разные в зависимости от типа вещества. Обычно для вакцины против коронавирусной болезни срок годности небольшой. Компания-производитель декларирует срок хранения около восьми месяцев.

Если говорить о сроках годности вакцин в Украине, то это октябрь-ноябрь для около 3 млн доз AstraZeneca на областных складах, а также около 1,1 млн вакцины Pfizer, которая имеет срок годности до конца ноября и до конца декабря.

— Успеет ли страна использовать такое количество вакцины до истечения срока годности?

— Сейчас Минздрав рекомендует использовать минимальный срок, который указан в инструкции к применению вакцины AstraZeneca. И этот срок составляет четыре недели, то есть не 12 недель, как это было раньше. Это обусловлено результатами обнародованных исследований, а также тем, что мы сейчас интенсивно готовимся и ускоряем темпы вакцинации перед осенним подъемом заболеваемости. Вакцина AstraZeneca является эффективной за счет сокращения сроков.

Мы также рассчитываем на то, что у нас не будет применено каких-либо механизмов списания или ликвидации вакцины на уровне областей.

В среднем Украина делает 120-150 тыс. прививок в течение суток и около миллиона за неделю. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности.

— Что будет делать Минздрав, если срок вакцины будет заканчиваться, а вещество не будет использовано?

— В стране эффективно работает система фармакологического надзора. Эта система не позволяет использование вакцины с истекшим сроком годности, а также дает возможность быстро и эффективно перераспределять вещество.

Если в каком-то регионе есть риск, что вакцина не будет использована до конечного срока хранения, она распределяется в те регионы, где она используется более активно. Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины.

Первой используется та вакцина, которая имеет минимальный срок годности. Это универсальное правило для любых фармацевтических мероприятий. Если у человека нет желания получить конкретный тип вакцины, тогда ему предлагается та вакцина, которая имеет минимальный срок годности.

Со стороны Минздрава мы хотели бы подчеркнуть, что вакцина AstraZeneca эффективно используется в ЕС, во всем мире. Около 120 стран ее признают во время пересечения границы, это популярная вакцина.

— Как Минздрав планирует мотивировать людей делать прививки активнее?

— У нас работает несколько механизмов. Первое — это детальный анализ причин отказа от вакцинации. Здесь эффективно работает коммуникационный центр, который позволяет максимально сфокусировать нашу информационную стратегию именно на тех людях, у которых есть определенные предрассудки относительно вакцинации.

Второе — Второе — предпочтение сейчас отдается работе мобильных бригад, которые охватывают вакцинацией сельское население, а также проживающее в отдаленных местностях. А еще мы работаем над повышением эффективности прививочных пунктов. Мы понимаем, что 3 тыс. пунктов вакцинации, работающие сейчас в Украине, не достигают даже минимального рекомендуемого количества проведенных прививок. Поэтому сейчас работаем над тем, чтобы упростить им работу, оптимизировать их структуру и модели предоставления услуг

Третье — мы регулируем это все нормативно для того, чтобы стимулировать людей как можно быстрее вакцинироваться и защитить себя перед осенним подъемом заболеваемости.

— Почему украинцы чаще всего отказываются делать прививки? Основные причины?

— Многие люди ждут, когда будет вакцинирован их родственник или знакомый. И только после того, как они получают опыт своего близкого, могут принимать взвешенное решение о начале вакцинации.

Вторая категория, которая все еще ищет своего семейного врача или дополнительную медицинскую информацию о безопасности и качестве вакцины, анализирует неблагоприятные события после иммунизации. Это люди, которые не против самого факта вакцинации, но желают получить дополнительную информацию.

Последняя категория — это те, кто желает получить вакцину, однако пока они либо откладывают принятие этого решения, либо еще не нашли приемлемый тип вакцины или прививочный пункт.

— Будет ли мотивировать возможная вспышка коронавируса осенью людей активно иммунизироваться?

— На уровне европейских стран появление новых случаев, вспышки или переполненность коек в стационарах действительно заставляли людей активнее вакцинироваться.

Но я бы призвал делать укол именно сейчас, поскольку сейчас страна находится в зеленой зоне. Сейчас есть время получить вакцину, и почти нет очередей в центрах массовой вакцинации и прививочных пунктах.

— Будут ли преимущества для вакцинированных в Украине?

— Такие меры и предложения сейчас разрабатываются. И надеемся, что на этой неделе они будут уже проработаны правительством, и мы сможем их представить официально. Сейчас был изучен опыт других государств, плюсы и минусы применения тех или иных механизмов стимулирования вакцинации.

— Украина на пороге желтой зоны. Чего стоит ожидать?

— Принципы желтой зоны изложены в постановлении Кабмина об адаптивном карантине.

Желтая зона — зона условно повышенной эпидопасности. Время, когда ситуация ухудшается, и мы должны применять более жесткие ограничительные меры относительно посещения публичных мест, массового скопления людей.

И действительно будут оставаться ограничения зеленой зоны. Но вдобавок к этому будут применяться меры по ограничению количества людей на 1 кв. м в заведениях общественного питания, в спортивно-развлекательных и торговых центрах.

Такое лимитирование количества людей позволяет уменьшить число контактов между людьми, но эти нормы будут работать эффективно лишь в случае их совместного применения с базовыми профилактическими мерами — ношение масок, мытье рук, использование антисептиков.