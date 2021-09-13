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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Более 600 тыс. украинцев получили Covid-сертификаты в приложении Дія — Федоров

Михаил Федоров

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, электронные сертификаты о вакцинации против коронавируса в мобильном приложении Дія уже сгенерировали более 600 тыс. граждан Украины.

Об этом Федоров сообщил на совместном онлайн-брифинге Службы безопасности Украины, цифровой трансформации и Министерства здравоохранения 13 сентября.

Covid-сертификат невозможно подделать, поскольку медицинские работники вносят информацию об иммунизации в медицинский реестр, после чего это отражается в приложении.

Чтобы увидеть свои данные о прививках, следует внести информацию о вакцинации в этот реестр, доступ к которому имеют только семейные врачи.

Федоров отметил, что Министерство цифровой трансформации все время улучшает приложение и исправляет технические ошибки. Среди них — баг, во время которого в приложении Дія не зафиксировано получение второй дозы вакцины.

По словам министра, правительство уже создало алгоритм для обнаружения ситуаций, когда граждане пытаются купить электронный сертификат об иммунизации или договориться с медиками. Вскоре состоится брифинг, на котором представители Минцифры Украины расскажут о результатах этих проверок.

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Фото: УНИАН

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