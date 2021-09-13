Понад 600 тис. українців отримали Covid-сертифікати у додатку Дія – Федоров

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, електронні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу в мобільному додатку Дія вже згенерували понад 600 тис. громадян України.

Про це Федоров повідомив на спільному онлайн-брифінгу Служби безпеки України, цифрової трансформації та Міністерства охорони здоров’я 13 вересня.

Covid-сертифікат неможливо підробити, оскільки медичні працівники вносять інформацію про імунізацію у медичний реєстр, після чого це відображається у додатку.

Щоб побачити свої дані про щеплення, слід внести інформацію про вакцинацію до цього реєстру, доступ до якого мають лише сімейні лікарі.

Федоров наголосив, що Міністерство цифрової трансформації весь час покращує додаток та виправляє технічні помилки. Серед них – баг, під час якого у Дії не зафіксовано отримання другої дози вакцини.

За словами міністра, уряд вже створив алгоритм для виявлення ситуацій, коли громадяни намагаються купити електронний сертифікат про імунізацію або домовитися з медиками. Незабаром відбудеться брифінг, на якому представники Мінцифри України розкажуть про результати цих перевірок.