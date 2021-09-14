У київському метро чоловік у неадекватному стані паралізував рух потягів

У Києві на станції метро Контрактова площа чоловік паралізував рух потягів на синій гілці. За словами очевидців, він у неадекватному стані бігав рейками.

Чоловік не реагував на слова поліцейського і не схотів вибратися на поверхню. Інцидент тривав декілька хвилин. Машиніста потяга, що мав прибути на станцію, вчасно попередили про випадок.

Натомість чоловік із рюкзаком за плечима виліз на платформу і, скориставшись метушнею на пероні, втік у напрямку виходу з метро.

Поліцейському не вдалося його наздогнати і затримати. Наразі особа правопорушника не встановлена – його рузшукує поліція.

У поліції Києва інформацію підтвердили.

– Потяг у метро стояв дві хвилини, поки чоловік вилазив на перон. Він поводився неадекватно, був у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Його заспокоювала співробітниця метро. Наразі його особа не встановлена, – розповіли правоохоронці.

Напередодні стався інцидент у місті Окленд, що на півночі Нової Зеландії. Там чоловік з ножем напав на людей у супермаркеті. Зловмисник поранив щонайменше шістьох людей.

Чоловік зайшов у супермаркет і взяв ніж, який лежав на вітрині. Люди кричали та вибігали з магазину. Протягом хвилини після нападу його застрелили поліцейські – він помер одразу на місці.

Він був відомий правоохоронним органам, перебував під наглядом і входив до списку терористів.