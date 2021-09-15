Противодействие сексизму и равенство: Кондратюк открыла Женский конгресс

15 сентября стартовал V Украинский женский конгресс Лидерство женщин как ценность.

Открывала конгресс вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

— Мы системно занимаемся темой равенства уже не первый год. И оценивая наши достижения, замечу, что мы часто не акцентируем, или в быстром течении времени не замечаем те колоссальные и на самом деле положительные изменения, которые произошли в нашей жизни за 30 лет независимости, — констатировала Кондратюк.

По ее словам, она гордится, что участники конгресса воплощают изменения, которые дали людям осознание: гендерное равенство — это наиболее справедливая и ощутимая трансформация в жизни страны.

— Это результат активной позиции каждого и каждой в своей сфере деятельности, начиная с небольшой общины, малого бизнеса, заканчивая институтами гражданского общества, крупным и ответственным бизнесом, принятием Радой законов о снятии барьеров для женщин на военной службе, противодействии сексизму, введении квот для участия лиц одного пола в избирательных списках на местных и парламентских выборах, — отметила Кондратюк.

Она подчеркнула, что такие изменения внедряют новые правила игры в обществе, новую этику и культуру взаимодействия женщин и мужчин.

V Украинский женский конгресс Лидерство женщин как ценность объединит общественных деятелей, представителей бизнеса и медиасферы на самом большом мероприятии Украины из сферы равенства прав женщин и мужчин. Событие продлится два дня — 15 и 16 сентября.