Протидія сексизму та рівність: Кондратюк відкрила Жіночий конгрес

15 вересня стартував V Український жіночий конгрес Лідерство жінок як цінність.

Відкривала конгрес віце-спікер Верховної Ради України Олена Кондратюк.

– Ми системно займаємося темою рівності вже не перший рік. І оцінюючи наші досягнення, зауважу, що ми часто не акцентуємо, або в швидкому плині часу не помічаємо ті колосальні та насправді позитивні зміни, які відбулися у нашому житті за 30 років незалежності, – зазначила Кондратюк.

За її словами, вона пишається, що учасники конгресу втілюють зміни, які дали людям усвідомлення: гендерна рівність – це найбільш справедлива та відчутна трансформація в житті країни.

– Це результат активної позиції кожного і кожної у своїй сфері діяльності, починаючи з невеликої громади, малого бізнесу, закінчуючи інститутами громадянського суспільства, великим та відповідальним бізнесом, ухваленням Радою законів про зняття бар’єрів для жінок у військовій службі, протидію сексизму, запровадження квот для участі осіб однієї статі у виборчих списках на місцевих та парламентських виборах, – зауважила Кондратюк.

Вона наголосила, що такі зміни впроваджують нові правила гри у суспільстві, нову етику та культуру взаємодії жінок та чоловіків.

V Український жіночий конгрес Лідерство жінок як цінність об’єднає громадських діячів, представників бізнесу та медіасфери на найбільшому заході зі сфери рівності прав жінок та чоловіків. Подія триватиме два дні – 15 та 16 вересня.