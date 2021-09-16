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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Затрудняют действия в случае агрессии: на границе устанавливают новые заграждения

Затрудняют действия в случае агрессии: на границе устанавливают новые заграждения

На Сумщине инженерные работники Госпогранслужбы обустраивают усиленные противотранспортные заграждения на совместной с Россией границе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Особое внимание уделяется участку российско-украинской границы. Наряду с правительственным планом по инженерному обустройству границы в соответствии с ведомственными мероприятиями пограничного ведомства созданы комплексные инженерные группы, — отмечают в ГНАУ.

Задачей этих групп является обустройство ограждений на участках границы, где существует угроза дальнейшего наращивания других элементов.

На Сумщине обустраивают пограничную полосу с РФ противотранспортными ограждениями — ФОТО
На Сумщине обустраивают пограничную полосу с РФ противотранспортными ограждениями — ФОТО
На Сумщине обустраивают пограничную полосу с РФ противотранспортными ограждениями — ФОТО
На Сумщине обустраивают пограничную полосу с РФ противотранспортными ограждениями — ФОТО
На Сумщине обустраивают пограничную полосу с РФ противотранспортными ограждениями — ФОТО
На Сумщине обустраивают пограничную полосу с РФ противотранспортными ограждениями — ФОТО
Затрудняют действия в случае агрессии: на границе устанавливают новые заграждения / 3 фотографии

Кроме инженерной техники пограничников, в работе используют специальную военную инженерную технику.

— Надлежащее обустройство государственной границы важно не только для безопасности, оно имеет и оборонительный аспект. Наравне с повышением пограничной безопасности — снижение миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов.

Вместе с тем фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии, — объясняют в Государственной пограничной службе.

Новое обустройство противотранспортных заграждений является комплексной моделью защиты госграницы, которая базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.

Также отмечается, что согласно решению СНБО и действующему законодательству, начата работа по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии границы.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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