На Сумщине обустраивают пограничную полосу с РФ противотранспортными ограждениями — ФОТО

На Сумщине инженерные работники Госпогранслужбы обустраивают усиленные противотранспортные заграждения на совместной с Россией границе.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Особое внимание уделяется участку российско-украинской границы. Наряду с правительственным планом по инженерному обустройству границы в соответствии с ведомственными мероприятиями пограничного ведомства созданы комплексные инженерные группы, — отмечают в ГНАУ.
Задачей этих групп является обустройство ограждений на участках границы, где существует угроза дальнейшего наращивания других элементов.
Кроме инженерной техники пограничников, в работе используют специальную военную инженерную технику.
— Надлежащее обустройство государственной границы важно не только для безопасности, оно имеет и оборонительный аспект. Наравне с повышением пограничной безопасности — снижение миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов.
Вместе с тем фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии, — объясняют в Государственной пограничной службе.
Новое обустройство противотранспортных заграждений является комплексной моделью защиты госграницы, которая базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.
Также отмечается, что согласно решению СНБО и действующему законодательству, начата работа по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии границы.